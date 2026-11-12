Ανάλυση: Διπλωματικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα η γαλλική διακοίνωση – Γιατί δεν δημοσιοποιείται το περιεχόμενό της

«Η Ελλάδα κέρδισε αυτή την παρτίδα χωρίς να ανοίξει μύτη», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκτιμώντας ότι η Άγκυρα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια εξέλιξη που δεν εξυπηρετεί τις επιδιώξεις της.

Σε ανάλυσή του που δημοσιεύει το Πρώτο Θέμα, ο κ. Δεσποτόπουλος εξηγεί ότι η ρηματική διακοίνωση αποτελεί επίσημο διπλωματικό έγγραφο, μέσω του οποίου ένα κράτος κοινοποιεί τις θέσεις του σε άλλο κράτος, χωρίς να έχει κατ’ ανάγκη ισχυρή δεσμευτική ισχύ. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι η γαλλική πρωτοβουλία δεν αναλήφθηκε για λογαριασμό της Ελλάδας, αλλά αποσκοπούσε στην προστασία των γαλλικών συμφερόντων, καθώς και στην ασφάλεια του ερευνητικού πλοίου και του έργου.

Καθοριστικό στοιχείο θεωρεί το γεγονός ότι η Γαλλία απευθύνθηκε τόσο στην Τουρκία όσο και στην Αίγυπτο. Κατά την εκτίμησή του, με αυτή την κίνηση το Παρίσι πήρε ουσιαστικά θέση απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, αμφισβητώντας τη νομιμότητά του και προκαλώντας διπλωματική δυσκολία στην Άγκυρα.

Γιατί δεν δημοσιοποιείται η γαλλική διακοίνωση

Ερωτηθείς γιατί η Τουρκία δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα το περιεχόμενο της διακοίνωσης, εφόσον θεωρεί ότι έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση της Γαλλίας, ο διεθνολόγος εκτίμησε ότι δεν έχει υπάρξει τέτοια συγκατάθεση.

Όπως εξήγησε, η γαλλική πλευρά δεν έχει συμπεριλάβει στο έγγραφο διατυπώσεις που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς όφελος της Τουρκίας. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της απόφασης του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών να μην το δημοσιοποιήσει, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει εσωτερικές αντιδράσεις στην Τουρκία και να την οδηγήσει σε αλλαγή της σημερινής στάσης της.

«Άμα έρθει στη δημοσιότητα, θα πρέπει να απαντήσει, θα πρέπει να αντιδράσει», σημείωσε, προσθέτοντας ότι ενδεχομένως να ασκηθεί εσωτερική κριτική στην τουρκική κυβέρνηση, με πιθανή συνέπεια την πρόκληση έντασης στο πεδίο.

Ο κ. Δεσποτόπουλος υποστήριξε ακόμη ότι, εάν το περιεχόμενο της διακοίνωσης περιείχε οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να παρουσιάσει η Άγκυρα ως αναγνώριση ή άδεια για τις ενέργειές της, θα είχε ήδη αξιοποιηθεί επικοινωνιακά από τον τουρκικό Τύπο.

«Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι, αν αυτό το έγγραφο είχε κάτι, έστω και το παραμικρό, από το οποίο θα μπορούσε να πιαστεί η Τουρκία για να πει ότι έδωσε άδεια, θα το είχαμε δει στη Yeni Şafak και σε άλλες δέκα τουρκικές εφημερίδες, πρωτοσέλιδο, με θριαμβολογίες», ανέφερε.

Παρά τη θετική αποτίμηση της γαλλικής πρωτοβουλίας, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο νέας τουρκικής πρόκλησης στην περιοχή, εκτιμώντας ότι η Άγκυρα ενδέχεται να επιχειρήσει να δημιουργήσει ένταση. «Δεν θα εκπλαγώ αν ένα τουρκικό πλοίο προσεγγίσει το ερευνητικό», προειδοποίησε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε προβληματική την πολιτική προσέγγιση που παρουσιάζει τη γαλλική ενέργεια ως κίνηση που έγινε για λογαριασμό της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι τέτοιες δημόσιες τοποθετήσεις από πολιτικούς αρχηγούς ενδέχεται να προκαλέσουν διπλωματικές περιπλοκές.

Η στρατηγική αντιπαράθεση Ισραήλ - Τουρκίας

Στρέφοντας την ανάλυσή του στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο διεθνολόγος εκτίμησε ότι η αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας έχει πλέον αποκτήσει στρατηγικό χαρακτήρα, ο οποίος δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τα πρόσωπα που βρίσκονται στην εξουσία ή τις εκάστοτε κυβερνήσεις.

Ως εκ τούτου, θεωρεί ότι ακόμη και μια αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στο Ισραήλ δεν θα ήταν αρκετή για να ανατρέψει τη συγκεκριμένη αντιπαλότητα.

Αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, υπογράμμισε ότι η υλοποίηση του έργου δημιουργεί κοινά στρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα για την Αθήνα και την Ιερουσαλήμ.

Τα νέα δεδομένα στις ΗΠΑ και η προοπτική των F-35 για την Τουρκία

Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος εκτίμησε ότι πρόκειται πρωτίστως για ήττα των Ρεπουμπλικανών και όχι κατ’ ανάγκη για σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών.

Προέβλεψε ότι από τον Ιανουάριο ο Ντόναλντ Τραμπ θα βρεθεί αντιμέτωπος με περισσότερα θεσμικά και πολιτικά εμπόδια, γεγονός που θα δυσκολέψει την προώθηση της ατζέντας του.

«Ο Τραμπ θα είναι ο Τραμπ και πολύ συγκρατήθηκε», σχολίασε, εκτιμώντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα συνεχίσει να ακολουθεί τη γνώριμη πολιτική του προσέγγιση. Οι νέοι συσχετισμοί, σύμφωνα με τον ίδιο, θα επηρεάσουν και τους χειρισμούς της αμερικανικής κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική.

Δεν θεωρεί, πάντως, πιθανή την παραπομπή του Αμερικανού προέδρου, ενώ εκτιμά ότι μεγαλύτερη πολιτική πίεση ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.

Τέλος, αναφορικά με το ενδεχόμενο απόκτησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 από την Τουρκία, εμφανίστηκε ακόμη πιο αρνητικός ως προς την προοπτική υλοποίησής του. «Το παράθυρο των F-35 ήταν κλειστό, απλώς μπήκαν καρφιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.