Τμήμα του εσωτερικού ακατοίκητου κτιρίου στην οδό Κολοκοτρώνη 32 κατέρρευσε, προκαλώντας συναγερμό στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα.
Κατέρρευσε τμήμα ακατοίκητου κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας
Στην οδό Κολοκοτρώνη 32 το περιστατικό – Στο σημείο σπεύδουν η Πυροσβεστική και συνεργεία του Δήμου
Στο σημείο μεταβαίνει η Πυροσβεστική, ενώ έχουν σπεύσει συνεργεία του Δήμου και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πάρης Χαρλαύτης.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάρρευση περιορίστηκε στο εσωτερικό του κτιρίου, χωρίς να εκφράζονται προς το παρόν ανησυχίες για τη στατικότητά του.
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