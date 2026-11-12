Κατέρρευσε τμήμα ακατοίκητου κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας

Στο σημείο μεταβαίνει η Πυροσβεστική, ενώ έχουν σπεύσει συνεργεία του Δήμου και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πάρης Χαρλαύτης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η κατάρρευση περιορίστηκε στο εσωτερικό του κτιρίου, χωρίς να εκφράζονται προς το παρόν ανησυχίες για τη στατικότητά του.