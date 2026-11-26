Το έγκλημα φέρεται να διαπράχθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα του 50χρονου στο Περιθώρι της Δράμας, ενώ για πέντε ημέρες οι αστυνομικές Αρχές αναζητούσαν τον νεαρό.

Οι ισχυρισμοί του 50χρονου για το κίνητρο

Ο 50χρονος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι διατηρούσε ερωτική σχέση με τον 24χρονο και ότι μεταξύ τους υπήρχαν οικονομικές διαφορές, τις οποίες επικαλέστηκε ως κίνητρο της δολοφονίας.

Οι ισχυρισμοί του αποτελούν αντικείμενο της αστυνομικής έρευνας.

Μετά τη δολοφονία, ο 50χρονος φέρεται να μετέφερε τη σορό του νεαρού σε αγροτική περιοχή, όπου την έθαψε, επιχειρώντας να αποκρύψει το έγκλημα.

Για την υπόθεση συνελήφθη και ο 23χρονος ανιψιός του, ο οποίος φέρεται να τον βοήθησε στη μετακίνησή του. Παραμένει, ωστόσο, υπό διερεύνηση κατά πόσο ο νεαρός γνώριζε ότι είχε προηγηθεί η δολοφονία.

Πέντε ημέρες αναζητήσεων

Τα ίχνη του 24χρονου είχαν χαθεί το βράδυ του Σαββάτου, όταν απενεργοποιήθηκε το κινητό του τηλέφωνο και έκτοτε δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί του.

Οι έρευνες των αστυνομικών επικεντρώθηκαν στον 50χρονο κτηνοτρόφο, καθώς από τα στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί προέκυπτε ότι ο νεαρός είχε μεταβεί στην περιοχή για να τον συναντήσει.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά την ομολογία του 50χρονου, ο οποίος υπέδειξε στους αστυνομικούς το χωράφι όπου βρισκόταν η σορός του 24χρονου.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, συνέργεια και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, κατά περίπτωση.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας.