Σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον ελληνικό τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, είπε ότι όσοι κατηγορούσαν το προηγούμενο διάστημα το Υπουργείο Εξωτερικών για δήθεν ενδοτισμό και υποστήριζαν ότι η Ελλάδα θα ζητούσε άδεια από την Τουρκία «διαψεύστηκαν παταγωδώς από την πραγματικότητα».

«Η Ελλάδα ούτε φοβάται να εφαρμόσει τον σχεδιασμό της ούτε φοβάται να εφαρμόσει το Διεθνές Δίκαιο», ανέφερε. Για την Κάσο, επανέλαβε ότι οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν τότε βάσει προγραμματισμού και χαρακτήρισε «ευφάνταστα» τα σενάρια περί υποχώρησης της ελληνικής πλευράς.

Ο κ. Χατζηβασιλείου απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια περί άμεσης ή έμμεσης εμπλοκής της Ελλάδας σε πολεμικές ενέργειες, χαρακτηρίζοντάς τα «σενάρια επιστημονικής φαντασίας». «Η Ελλάδα ακολουθεί μια πολιτική αρχών και θέσεων και παραμένει δύναμη ευθύνης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο», κατέληξε.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση αποδεικνύει στην πράξη πως προστατεύει τα εθνικά συμφέροντα, δεν αποδέχεται παράνομα τετελεσμένα και υπερασπίζεται το εθνικό συμφέρον. «Αυτό για εμάς συνιστά πατριωτισμό της ευθύνης», είπε.

Αναφερόμενος στην τελευταία τουρκική NAVTEX, τη χαρακτήρισε κίνηση «χωρίς ουσία και χωρίς νομική βάση» και σημείωσε ότι η ελληνική απάντηση θα δοθεί με τα κατάλληλα διπλωματικά μέσα. «Η αντίδρασή μας δεν υπαγορεύεται από τις κινήσεις τρίτων. Είμαστε σοβαρή χώρα και δύναμη Δικαίου. Όταν η Ελλάδα προκαλείται, απαντά με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα», ανέφερε.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών είπε ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει πως δεν μένει παθητική απέναντι σε απόπειρες δημιουργίας τετελεσμένων στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπενθύμισε ότι μετά το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο η Ελλάδα προχώρησε σε συμφωνία μερικής οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Μετά την επικύρωση του μνημονίου από την Ανατολική Λιβύη, συμφωνήθηκε με το Κάιρο η επανέναρξη των συζητήσεων για την επέκταση της υφιστάμενης συμφωνίας.

Αναφέρθηκε επίσης στη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σημειώνοντας ότι τόσο η Επίτροπος για τη Μεσόγειο Ντούμπραβκα Σουίτσα όσο και η Ιρλανδική Προεδρία κατέστησαν σαφές πως το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι άκυρο και στερείται νομικής βάσης. «Η Ευρώπη ξεκαθαρίζει ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο και παράλογο. Το αποδέχονται μόνο η Τουρκία και η Λιβύη», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ