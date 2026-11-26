Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε αρχικά το AgrinioPress, οι γονείς της 15χρονης φέρονται να εμπλέκονται στη σεξουαλική εκμετάλλευση της κόρης τους, ενώ είχαν συλληφθεί πριν από λίγες ημέρες για διαφορετική υπόθεση.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, έχουν προσαχθεί περισσότερα από δέκα πρόσωπα.

Μέχρι στιγμής έχουν εκτελεστεί επτά εντάλματα σύλληψης κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται η έκδοση επιπλέον ενταλμάτων, ο συνολικός αριθμός των οποίων εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 15.

Σε εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες

Η 15χρονη μεταφέρθηκε στην Πάτρα, όπου υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, από την εξέταση δεν προέκυψαν ευρήματα ενδεικτικά βιασμού, ενώ οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες αφορούν γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης.

Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τη διαπίστωση του βαθμού εμπλοκής των υπό διερεύνηση προσώπων.