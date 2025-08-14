Σύσταση ΕΕ για εκθέσεις βιωσιμότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Σύσταση σχετικά με την εθελοντική υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) εξέδωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η σύσταση παρουσιάζει ένα προαιρετικό πρότυπο που θα διευκολύνει τις ΜμΕ που δεν καλύπτονται από την οδηγία για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (CSRD) να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα αιτήματα για πληροφορίες βιωσιμότητας από μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες.

Το εθελοντικό πρότυπο για τις ΜμΕ (VSME) αναπτύχθηκε από την EFRAG, το τεχνικό συμβουλευτικό όργανο της Επιτροπής για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τις μεγάλες εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ζητούν πληροφορίες βιωσιμότητας από τις ΜμΕ να βασίζουν τα αιτήματά τους στο εθελοντικό πρότυπο στο μέτρο του δυνατού.

Οι ΜμΕ ενδέχεται επίσης να επιθυμούν να υποβάλλουν οικειοθελώς πληροφορίες βιωσιμότητας για τη βελτίωση της πρόσβασής τους σε βιώσιμη χρηματοδότηση και για την καλύτερη κατανόηση και παρακολούθηση των δικών τους επιδόσεων βιωσιμότητας, βελτιώνοντας έτσι την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Φεβρουαρίου 2025 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη μέτρων απλούστευσης Omnibus I, η οποία πρότεινε τον περιορισμό της υποχρεωτικής υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας στο πλαίσιο της οδηγίας CSRD σε μεγάλες εταιρείες με περισσότερους από 1.000 εργαζομένους.

Για τις εταιρείες με έως 1.000 εργαζομένους, η Επιτροπή πρότεινε ένα πρότυπο εθελοντικής υποβολής εκθέσεων, το οποίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή, με βάση τη σύσταση που εγκρίθηκε πρόσφατα.

Η σύσταση αποτελεί ενδιάμεση λύση για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων της αγοράς μέχρι να εκδοθεί επίσημα η κατ' εξουσιοδότηση πράξη για ένα εθελοντικό πρότυπο. Το χρονοδιάγραμμα της έγκρισης θα εξαρτηθεί από τον ρυθμό και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των συννομοθετών σχετικά με την πρόταση Omnibus I.

Υποχρεωτικό για μεγάλες εταιρείες

Σημειώνεται ότι πρόσφατα η ολομέλεια της Βουλής ψήφισε στις 10 Ιουλίου τρία νομοσχέδια που προνοούν την υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας για μεγάλες εταιρείες.

Η Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ) ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων από νόμιμους ελεγκτές για τη χορήγηση άδειας διενέργειας διασφάλισης εκθέσεων βιωσιμότητας.

Η Οδηγία (ΕΕ) 2022/2464 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2022 όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρείες (Corporate Sustainability Reporting Directive) έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία, μέσω τροποποιήσεων κυρίως στους περί ελεγκτών και περί εταιρειών νόμους.

Βάσει του νέου πλαισίου, συγκεκριμένες εταιρείες, όπως αυτές καθορίζονται στον περί εταιρειών νόμο, υποχρεούνται να καταρτίζουν έκθεση βιωσιμότητας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Υποβολής Εκθέσεων Βιωσιμότητας (ESRS – European Sustainability Reporting Standards), ενισχύοντας τη διαφάνεια σχετικά με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και εταιρικές τους επιδόσεις. Οι εκθέσεις βιωσιμότητας υπόκεινται σε διασφάλιση από νόμιμους ελεγκτές, οι οποίοι απαιτείται να διαθέτουν ειδική άδεια.