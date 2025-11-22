Πρώτη κυβερνητική αντίδραση για τις προϋποθέσεις

Στην επίσκεψη της Μαρία Άνχελα Ολγκίν εστίασε χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά όχι μόνο στην κοινή συνάντηση των δύο ηγετών στην παρουσία της απεσταλμένης του αλλά και στην περιοδεία της σε Αθήνα και Άγκυρα. Συνέχισε ταυτοχρόνως να χαρακτηρίζει ως θετική τη συνάντησή του με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, θεωρώντας ότι «δημιουργείται μία θετική υποδομή για επανέναρξη των συνομιλιών γιατί αυτός είναι ο βασικός στόχος».

Για τον Νίκο Χριστοδουλίδη το σημείο αναφοράς στο επόμενο διάστημα είναι το γεγονός ότι υπάρχει συμφωνία για την κοινή συνάντηση με την κ. Ολγκίν. «Είναι σημαντικό ότι οι διαπραγματευτές όλο αυτό το διάστημα θα προετοιμάσουν αυτή τη συνάντηση με στόχο να έχουμε τη διευρυμένη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα».

Με βάση τις εξελίξεις όπως προδιαγράφονται με την επίσκεψη Ολγκίν στις πρωτεύουσες των εγγυητριών δυνάμεων αλλά και με την επίσκεψη του Ευρωπαίου αξιωματούχου για το Κυπριακό, «η ευρωπαϊκή διάσταση, που είναι ιδιαίτερα σημαντική, και όλα αυτά δημιουργούν ένα σκηνικό που εμείς θα το αξιοποιήσουμε έτσι ώστε η προοπτική να μετεξελιχθεί σε απτά δεδομένα, που είναι η επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά», σημείωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Βλέπουν «λογική δύο κρατών»

Στις αναφορές του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέφυγε και πάλι να σχολιάσει τα ζητήματα που ήγειρε στη συνάντηση της Πέμπτης ο Τουφάν Έρχιουρμαν και κυρίως τις προϋποθέσεις ή τη μεθοδολογία του Τ/Κ ηγέτη για δημιουργία συνθηκών έναρξης του διαλόγου. Σε αυτό ωστόσο το κρίσιμο κομμάτι αναφέρθηκε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, υποστηρίζοντας, σε δηλώσεις του στην εκπομπή Δεύτερη Ματιά του «Πολίτη 107,6 & 97, ότι «η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν πρόκειται να δεχθεί οποιαδήποτε προσέγγιση οδηγεί σε λογική δύο χωριστών κρατών». Προχώρησε δε ένα βήμα παραπέρα αφήνοντας να εννοηθεί πως η επιμονή Έρχιουρμαν να θέτει ζήτημα αλλαγής του στάτους κβο για τους Τουρκοκύπριους σε περίπτωση αποτυχίας του διαλόγου με ευθύνη της ελληνοκυπριακής πλευράς είναι προσέγγιση που «υπηρετεί μία λογική δύο χωριστών κρατών. Οι προσεγγίσεις που λένε “ας δούμε από τώρα ποια θα είναι η επόμενη μέρα”, αν δεν υπάρξει κατάληξη, δεν βοηθούν τον διάλογο. Δεν έχει νόημα να προαποφασίσουμε τι θα γίνει μετά, πριν καν ξεκινήσουμε. Για αυτό αποφεύγουμε να σχολιάσουμε οτιδήποτε μπορεί να λειτουργήσει υπονομευτικά σε αυτή την προσπάθεια», τόνισε. Υπογραμμίζει πάντως ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης ότι η επιθυμία που υπάρχει είναι «να μην είναι στο τυπικό η δημιουργική εικόνα που προκλήθηκε την Πέμπτη ούτως ώστε να πάμε στο επόμενο βήμα χωρίς οτιδήποτε προσεγγίσεις οι οποίες είτε να δηλητηριάσουν το κλίμα είτε να υπονομεύουν εν τη γενέσει αυτή την προσπάθεια». Ο κ. Αντωνίου, πάντως, χαρακτήρισε «θετική και δημιουργική» τη συνάντηση των δύο ηγετών. Όπως είπε, «δεν είμαστε εκεί που ήμασταν πριν» και η συνάντηση «μας επιτρέπει να συνεχίσουμε υπό προϋποθέσεις, ώστε η συνέχεια να αποδειχθεί πιο δημιουργική».

Υπάρχει δρόμος

Για απόσταση που πρέπει να διανυθεί πριν φθάσει το σημείο επανέναρξης της διαδικασίας συνομιλιών έκανε χθες λόγο ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής, Μενέλαος Μενελάου. Επιχειρώντας να δώσει μια ρεαλιστικότερη εικόνα, υποστήριξε στο ραδιόφωνο του ΡΙΚ ότι το «μείζον ζητούμενο στην παρούσα φάση είναι να γίνει εξαντλητική προεργασία πριν από την επόμενη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, ώστε να υπάρξουν αποτελέσματα. Σε σχέση με τις προϋποθέσεις ή τη μεθοδολογία για την έναρξη της διαδικασίας περιορίσθηκε να σημειώσει ότι γνώμονας πρέπει να είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου ώστε να αρχίσει η προσπάθεια, με στόχο να προχωρήσει γρήγορα και παραγωγικά. Σε σχέση με την πολιτική ισότητα ο Μενέλαος Μενελάου υποστήριξε ότι βρισκόταν υπό αμφισβήτηση (προφανώς από την ε/κ πλευρά) λόγω της θέσης για λύση δύο κρατών και επεσήμανε επί τούτου ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά επαναλάμβανε συνεχώς τη θέση για λύση στη βάση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα.

Πάντως, επί του πρακτέου ο διαπραγματευτής σημείωσε ότι θα επαναληφθεί η προσπάθεια για προώθηση των πρωτοβουλιών για τα ΜΟΕ και άξονα τη διάνοιξη νέων σημείων διέλευσης.

Χαρμαντζί και προϋποθέσεις

Ενδιαφέρουσα είναι και η θέση που εξέφρασε χθες, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του, ο Τουρκοκύπριος δήμαρχος Λευκωσίας, Μεχμέτ Χαρμαντζί, για τις θέσεις Έρχιουρμαν και για τις τέσσερις προτάσεις μεθοδολογίας έναρξης του διαλόγου. Ο κ. Χαρματζί, ενώ ξεκαθάρισε ότι στηρίζει τους χειρισμούς του Τουρκοκύπριου ηγέτη, εξέφρασε ταυτοχρόνως επιφυλάξεις για μέρος των λεγόμενων προϋποθέσεων που θέτει. Υπογράμμισε δε ότι «όσο μπορούν, να χαλαρώσουν» αυτοί οι όροι, για να μπορεί να υπάρξει πρόοδος: «Αλλιώς θα υπάρξουν δυσκολίες», είπε χαρακτηριστικά.