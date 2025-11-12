Η Ελλάδα θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στις εκδόσεις θεωρήσεων Σένγκεν σε 19 τρίτες χώρες

Η Ελλάδα θα εκπροσωπήσει την Κυπριακή Δημοκρατία στον τομέα έκδοσης θεωρήσεων Schengen σε 19 τρίτες χώρες ενόψει και της πλήρους ένταξης της Κύπρου στο χώρο Schengen

Στο πλαίσιο αυτό, οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών υπέγραψαν σήμερα στην Αθήνα Κοινή Δήλωση. Η υπογραφή έγινε στο πλαίσιο της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου – Ελλάδας που έλαβε χώρα στην Αθήνα.

Παράλληλα, οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών είχαν κατ΄ιδίαν συνάντηση όπου συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις και θέματα συντονισμού ενόψει της διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό υπό την αιγίδα του ΟΗΕ αλλά και της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το 1ο εξάμηνο του 2026.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και η Υφυπουργός της Κύπρου για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά.

ΚΥΠΕ