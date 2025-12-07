Κρίσιμες αποφάσεις στα μπλόκα των αγροτών στην Ελλάδα: Σχεδιάζουν κλείσιμο σε τελωνεία, λιμάνια, αεροδρόμια

Μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις για την για την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους βρίσκονται οι αγρότες στα μπλόκα στην Ελλάδα σήμερα, καθώς οι επαφές και οι ζυμώσεις μεταξύ των αγροτικών συλλόγων είναι συνεχείς με στόχο τον κοινό βηματισμό.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η γενική συνέλευση του μπλόκου της Νίκαιας που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα και όπου θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα, ενώ αύριο συνεδριάζουν οι αγρότες της Κεντρικής Μακεδονίας στον Τρίλοφο. Αποφάσεις αναμένονται σήμερα και από τους αγρότες του Ορχομενού, που εξετάζουν νέο αποκλεισμό στο Κάστρο Βοιωτίας.

Την ίδια ώρα, η Θεσσαλονίκη τελεί υπό «ασφυκτικό κλοιό» τεσσάρων μπλόκων, με τις κινητοποιήσεις να απειλούν να παραταθούν έως και τις γιορτές, εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματα.

Ήδη, οι αγρότες προσανατολίζονται σε περαιτέρω κλιμάκωση με νέους αποκλεισμούς σε οδικούς άξονες, λιμάνια, αεροδρόμια και τελωνεία. Ενδεικτικό είναι ότι οι δρόμοι γύρω από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης έχουν κλείσει, ενώ οι αγρότες των Ιωαννίνων κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο της περιοχής. Παράλληλα, συνεχίζονται οι πολύωροι αποκλεισμοί τελωνείων και μεθοριακών σταθμών, με την Ιόνια Οδό να παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα, επιτρέποντας μόνο διελεύσεις έκτακτης ανάγκης.

Το βλέμμα στρέφεται πλέον και στην επόμενη εβδομάδα, όταν θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων για να αποφασιστεί ο συντονισμός και η κοινή κλιμάκωση των δράσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό έντασης, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω της εβδομαδιαίας ανάρτησής του, επισημαίνει ότι «οι λύσεις έρχονται μέσα από τον διάλογο» και πως «οι ακραίες μορφές διαμαρτυρίας δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων». Τονίζει παράλληλα ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης «είναι πάντα ανοιχτό» σε συντεταγμένη συζήτηση και υπενθυμίζει ότι ο κυβερνητικός σχεδιασμός προβλέπει πληρωμές 1,2 δισ. ευρώ έως το τέλος της χρονιάς.

Οι αγρότες ωστόσο εμφανίζονται αποφασισμένοι, επαναλαμβάνοντας τα πάγια αιτήματά τους: άμεση καταβολή όλων των ενισχύσεων και αποζημιώσεων, εγγυημένες τιμές που καλύπτουν το κόστος παραγωγής, μειωμένο κόστος με αφορολόγητο πετρέλαιο και χαμηλότερο αγροτικό ρεύμα, καθώς και ριζική αλλαγή στον κανονισμό του ΕΛΓΑ με αποζημίωση 100% από όλους τους κινδύνους.

Μπλόκα αγροτών και κτηνοτρόφων σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία

Μπλόκα και στους τρεις νομούς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχουν στήσει αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Ειδικότερα, από το μεσημέρι του Σαββάτου αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, καθώς και στο Ευηνοχώρι.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ναυπακτίας και της Δωρίδας έχουν σταθμεύσει τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στην γέφυρα της κοινότητας Ξηροπήγαδο, ενώ κινητοποιήσεις έχουν ξεκινήσει και αγρότες από την περιοχή της Βόνιτσας και του Ακτίου.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν στήσει μπλόκα στην γέφυρα του Σελινούντα, στο Αίγιο και στην περιοχή του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, όπου σε σχεδόν καθημερινή βάση προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό των αυτοκινητόδρομων Πατρών - Κορίνθου και Πατρών - Πύργου, αντίστοιχα.

Στην Ηλεία, το μπλόκο των αγροτών και των κτηνοτρόφων έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου και προχωρούν κάθε ημέρα σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου.

Προς το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων κατευθύνονται οι αγρότες της περιοχής - Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, ισχυρή δύναμη της Αστυνομίας έχει αναπτυχθεί στο χώρο του αεροδρομίου Ιωαννίνων και πέριξ αυτού αρκετή ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη κινητοποίηση των αγροτών και των κτηνοτρόφων της περιοχής.

Τα τρακτέρ συγκεντρώνονται στον κόμβο της Λαψίστας από τις δέκα περίπου το πρωί.

Ωστόσο οι δυνάμεις της Αστυνομίας με τις κλούβες, οχήματα και άνδρες της ΟΠΚΕ βρίσκονται ήδη εντός και εκτός του αεροδρομίου σε μία εμφανή προσπάθεια να αποτρέψουν την είσοδο των τρακτέρ ή και να τα κρατήσουν μακριά από τον κόμβο της εθνικής στην έξοδο του αερολιμένα.

Φθιώτιδα: 300 τρακτέρ στο μπλόκο

Από νωρίς χθες το πρωί, κομβόι τρακτέρ ξεκίνησαν από πολλές περιοχές της Φθιώτιδας, από τη Δυτική Φθιώτιδα, τα καμποχώρια της Λαμίας, την περιοχή Μώλου και Θερμοπυλών, την Αμφίκλεια, την Ελάτεια και άλλα χωριά. Εκατοντάδες μηχανήματα κύκλωσαν τον κόμβο του Μπράλου.

Λίγο μετά τις 13:00, οι αγρότες κατάφεραν να «σπάσουν» το μπλόκο της αστυνομίας και ανέβηκαν στην Εθνική Οδό, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Περισσότερα από 300 τρακτέρ έχουν παραταχθεί πάνω στον αυτοκινητόδρομο, ενώ εκατοντάδες αγροτικά οχήματα παραμένουν στους παράδρομους σε αναμονή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε επικοινωνία με συναδέλφους τους από τον Δομοκό, με το ενδεχόμενο να κατέβουν επιπλέον 100 τρακτέρ προς ενίσχυση του μπλόκου και αποκλεισμού των παραδρόμων, ενώ κινητοποιήσεις οργανώνονται και σε άλλα χωριά.

«Ήρθαμε για να μείνουμε», δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας. Το ίδιο κλίμα αποφασιστικότητας επικρατεί και στους υπόλοιπους συγκεντρωμένους, οι οποίοι εμφανίζονται έτοιμοι να σκληρύνουν περαιτέρω τη στάση τους.

Οι συνέπειες για τους οδηγούς είναι ιδιαίτερα επώδυνες. Για μία διαδρομή περίπου 25 χιλιομέτρων από τη Λαμία έως τα διόδια της Αγίας Τριάδας απαιτούνταν περισσότερες από τρεις ώρες, καθώς η κυκλοφορία διεξαγόταν μέσω στενών παράδρομων, συχνά με μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας και με συνεχή εμπόδια λόγω των αγροτικών μηχανημάτων.

Παράλληλα, στη Βοιωτία, ο κόμβος της Θήβας παραμένει κλειστός από χθες, ενώ για αύριο προγραμματίζεται νέα μαζική μετακίνηση τρακτέρ από τη Λιβαδειά και τον Ορχομενό προς το Κάστρο, με στόχο νέους αποκλεισμούς.

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της ημέρας εξελίσσεται με μεγάλες δυσκολίες.

Μπλόκα στα τελωνεία

Μπλόκα αγροτών έχουν στηθεί και στα τελωνεία Κήπων, Εξοχής, Προμαχώνα, Ευζώνων, Νίκης, αλλά και τον κόμβο Καλπακίου που οδηγεί στο Τελωνείο Κακκαβιάς. Σε αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας στον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα μόνο για τα φορτηγά μέχρι τις 17:00, αποφάσισαν οι Σερραίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Ενισχύονται τα μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία – Μπλόκο στη Σιάτιστα

Πολύ δυναμικό είναι το παρών που δίνουν οι αγρότες στο μπλόκο της Σιάτιστας, το μεγαλύτερο στα χρονικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ. «Είναι αποφασισμένοι να μείνουν εδώ και έχουν διατρανώσει. Έχουν κλείσει την Εγνατία Οδό από τον κόμβο της Σιάτιστας μέχρι και τον επόμενο κόμβο, τον κόμβο της Καλαμιάς», σημείωσε.

Οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο, έχοντας στήσει πρόχειρες σκηνές και έχοντας ανάψει φωτιές, ενώ σήμερα στις 12 στη συντονιστική Επιτροπή θα αποφασίσουν την κλιμάκωση του αγώνα γιατί όπως λένε όχι μόνο είναι αποφασισμένοι, αλλά θέλουν να κάνουν και κάποιες άλλες δράσεις, όπως να κλείσουν τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κοζάνη και αν χρειαστεί να πάνε και στη Θεσσαλονίκη.

Προμαχώνας: Ανοιχτά και τα δύο ρεύματα

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά από χθες τις 17:00 στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα, καθώς οι αγρότες προχώρησαν στο άνοιγμα και των δύο ρευμάτων. Αγρότες και κτηνοτρόφοι χθες είχαν αποκλείσει το τελωνείο για τα φορτηγά από τις 13:00 έως τις 17:00, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους. Για περίπου μία ώρα η πρόσβαση ήταν κλειστή για όλα τα οχήματα, εξαιτίας της παρουσίας φορτηγών δημοσίας χρήσης που έφτασαν στο σημείο για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στον αγώνα των αγροτών.

Στα Πράσινα Φανάρια δυσκολεύουν την πρόσβαση στο αεροδρόμιο Μακεδονία

Στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης έχει διακοπεί η πρόσβαση από τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής προς το αεροδρόμιο Μακεδονία, η οποία είναι εφικτή μέσω του κόμβου Θέρμης ή της επαρχιακής οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών.

Μία «ανάσα» από το αεροδρόμιο κλούβες των ΜΑΤ παραμένουν κάθετα στο οδόστρωμα, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε περίπου 150 τρακτέρ που έχουν παραταχθεί στα Πράσινα Φανάρια.

Ο πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Θέρμης, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ανέφερε χθες στο ΕΡΤnews: «Το μπλόκο μας θα ενισχυθεί. Ήδη κάποιοι συνάδελφοι το συζητάνε από τις γύρω περιοχές να ενισχύσουν το μπλόκο».

Αν και τα πνεύματα είναι ήρεμα χθες μετά τα χθεσινά επεισόδια που έλαβαν χώρα, οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του συνόλου πλέον των ατόμων που ενεπλάκησαν στα επεισόδια.

Έχει συνταχθεί ήδη από προχθές δικογραφία για διατάραξη κοινής ειρήνης σε επικίνδυνες σωματικές βλάβες και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να διευρυνθεί αυτή η δικογραφία και σε άλλα αδικήματα, όπως η διέγερση σε επεισόδια.

Η Θεσσαλονίκη έχει περικυκλωθεί σε τρία σημεία από τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Νέο μπλοκο σημειώθηκε σήμερα στον κόμβο Δερβενίου από αγρότες του Λαγκαδά, της Βόλβης και του Ωραιοκάστρου, χωρίς να κλείσουν τον δρόμο.

Στα Μάλγαρα έχει ανοίξει από χθες το ρεύμα Αθηνών – Θεσσαλονίκης που είχε κλείσει το απόγευμα του Σαββάτου για δύο ώρες.

Ανοιχτός ο κόμβος Πύργου

Χθες είχε κλείσει και ο κόμβος Πύργου, καθώς οι αγρότες της Ηλείας συνεχίζουν για 5η συνεχόμενη μέρα τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας.

Αρκετοί αγρότες διανυκτερεύουν σε αυτοσχέδιο κιόσκι και όπως επισημαίνουν δεν θα υποχωρήσουν, ζητώντας από την πολιτεία να εκπληρώσει τα αιτήματά τους.

Τα κύρια αιτήματα που θέτουν γεωργοί και κτηνοτρόφοι είναι οι αποζημιώσεις, η ευλογιά, η μείωση του κόστους παραγωγής, το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και η εξομάλυνση των πληρωμών αναφορικά με τις γεωργικές επιδοτήσεις.

Το χθες μεσημέρι προηγήθηκε μια ακόμα κινητοποίηση και μπλόκο στην εθνική οδό, στον κόμβο των Λεχαινών και όπως επισημαίνουν, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να αλλάξει η κατάσταση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κυκλοφορία στον κόμβο του Πύργου έχει αποκατασταθεί, καθώς ολοκληρώθηκε η κινητοποίηση των αγροτών στην Ηλεία.

Λαμία: Στα μπλόκα οι αγρότες σε Μπράλο και κόμβο της Θήβας

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες στον Μπράλο αλλα και στον κόμβο της Θήβας έχοντας αποκλείσει την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας. Εξάλλου, σήμερα το μεσημέρι αναμένονται αποφάσεις από τους αγρότες της περιοχής Ορχομενού, οι οποίοι προγραμματίζουν ακόμη έναν αποκλεισμό στο Κάστρο Βοιωτίας.

Η κίνηση των οδηγών από την Αθήνα προς τη Λαμία και αντίστροφα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η οδηγοί με την καθοδήγηση της Τροχαίας είναι υποχρεωμένοι να κινούνται μέσα από επαρχιακούς δρόμους με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις.

Στη Φθιώτιδα, οι αγρότες από χθες το απόγευμα, επισκέπτονται χωριά για να κάνουν περισσότερο έντονη την παρουσία τους και να συγκεντρώσουν και νέα τρακτέρ στον κόμβο του Μπράλου.

Κομοτηνή: Μπλόκο αγροτών στην «Εγνατία Οδό» και διακοπή κυκλοφορίας

Διακόπηκε από τις 11:00 και για όσο διάστημα απαιτηθεί, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός» από τον ανισόπεδο κόμβο Βαφέικων έως και τον ανισόπεδο κόμβο Ιάσμου στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από Ξάνθη προς Κομοτηνή. Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από την Εθνική Οδό Ξάνθης - Κομοτηνής (μέσω Πόρτο Λάγος).

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εξακολουθούν να ισχύουν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν αναφερθεί από την περασμένη Παρασκευή. Ειδικότερα, πρόκειται για διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο σημείο της χιλιομετρικής θέσης 561+500 του αυτοκινητόδρομου «Εγνατία Οδός» (μεσοδιάστημα Δυτικού Κόμβου Κομοτηνής), χωρίς να επηρεάζονται οι κλάδοι εισόδου και εξόδου του προαναφερόμενου Κόμβου, αντί του αρχικά ορισθέντος τμήματος διακοπής της κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές - παρακαμπτήριες διαδρομές, ως εξής: Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη θα εκτρέπονται στον δυτικό κόμβο εξόδου Κομοτηνής και η κυκλοφορία των οχημάτων προς Ξάνθη θα διεξάγεται μέσω της Εθνικής Οδού Κομοτηνής - Ξάνθης.

Πηγή: cnn.gr