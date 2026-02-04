Τραγωδία στη Χίο: Σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε Λιμενικό και διακινητές μεταναστών με 15 νεκρούς και πολλούς τραυματίες (ΒΙΝΤΕΟ)

Συνολικά 15 άνθρωποι είναι νεκροί μέχρι στιγμής μετά τη σύγκρουση, χθες Τρίτη περί τις 21:00 στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου της Χίου, σκάφους με μετανάστες με πλωτό του Λιμενικού Σώματος.

Κατά πληροφορίες από το νοσοκομείο της Χίου, 25 άτομα διακομίστηκαν εκεί.

Υπάρχουν σοβαρά τραυματίες.

Σύμφωνα με πρώτη επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, συγκρούστηκε ταχύπλοο σκάφος στο οποίο επέβαιναν μετανάστες με σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Στη θαλάσσια περιοχή επιχειρούν τέσσερα σκάφη του Λιμενικού, ιδιωτικό σκάφος με ιδιώτες δύτες, και από αέρος ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Κατά την πιο πρόσφατη ενημέρωση του Λιμενικού, τραυματίες είναι 7 άνδρες, 7 γυναίκες και 11 παιδιά .

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί νεκροί 11 άνδρες και τέσσερις γυναίκες.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων συνεχίζονται.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, μεταξύ των διακομισθέντων στο Γενικό Νοσοκομείο της Χίου υπάρχουν 2 έγκυες. Όπως διαπιστώθιηκε στο νοσοκομείο, τα έμβρυα είναι νεκρά.

Στο νοσοκομείο της Χίου μεταξύ των νοσηλευομένων αλλοδαπών περιλαμβάνονται τέσσερις σοβαρά τραυματισμένοι σε ζωτικά όργανα και στο κεφάλι. Τρεις από τους νοσηλευόμενους χειρουργήθηκαν.

Δυο τραυματίες στις τάξεις του λιμενικού σώματος νοσηλεύονται επίσης στο νοσοκομείο Χίου, άνδρας με εξάρθρωση ώμου και γυναίκα με εγκεφαλική διάσειση.

Διασώστες του ΕΚΑΒ, με 5 ασθενοφόρα, παραμένουν σε ετοιμότητα καθώς συνεχίζεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ