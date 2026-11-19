Σύμφωνα με το BBC, η διάθεση του παιχνιδιού έγινε σταδιακά τα μεσάνυχτα σε διαφορετικές ζώνες ώρας ανά τον κόσμο, δίνοντας ήδη σε εκατομμύρια παίκτες την ευκαιρία να το δοκιμάσουν.

Το GTA 6 διαδραματίζεται στη φανταστική αμερικανική πολιτεία Λεονίντα και περιλαμβάνει για πρώτη φορά στην ιστορία της σειράς γυναικεία πρωταγωνίστρια με δυνατότητα χειρισμού σε τρισδιάστατο περιβάλλον.

Οι δύο βασικοί χαρακτήρες του παιχνιδιού, ο Τζέισον και η Λουσία, έχουν ήδη κερδίσει θετικά σχόλια από τους πρώτους παίκτες. Χρήστης από τη Σκωτία σχολίασε ότι το δίδυμο θυμίζει το «Bonnie and Clyde του 2026», ενώ παίκτης από το Λονδίνο χαρακτήρισε το παιχνίδι «σίγουρα αντάξιο της αναμονής».

Παράλληλα, εκτιμάται ότι η Rockstar Games έχει ήδη αποκομίσει περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια (1,14 δισ. στερλίνες) μόνο από τις προπαραγγελίες, ποσό που ξεπερνά τα αντίστοιχα έσοδα που είχε καταγράψει το GTA 5.

Τι γράφουν οι πρώτες κριτικές

Οι πρώτες κριτικές είναι σχεδόν καθολικά θετικές, με το παιχνίδι να συγκεντρώνει βαθμολογία 99/100 στο Metacritic και να ισοφαρίζει το ιστορικό ρεκόρ του «The Legend of Zelda: Ocarina of Time».

Οι κριτικοί χαρακτηρίζουν το GTA 6 πρωτοποριακό και εξαιρετικά φιλόδοξο. Το IGN το περιέγραψε ως «άνευ προηγουμένου», «απίστευτο» και «απαραίτητο», ενώ το Eurogamer σημείωσε ότι η Rockstar «μετακίνησε ξανά τα όρια των βιντεοπαιχνιδιών» χάρη στα γραφικά, την αφήγηση και τον σχεδιασμό του κόσμου του παιχνιδιού.

Παρότι η Rockstar δεν έχει αποκαλύψει το κόστος ανάπτυξης, εκτιμήσεις το τοποθετούν πάνω από το ένα δισεκατομμύριο δολάρια, γεγονός που θα το καθιστούσε ένα από τα ακριβότερα έργα ψυχαγωγίας που έχουν δημιουργηθεί ποτέ.

Ο δημοσιογράφος βιντεοπαιχνιδιών Jordan Middler, ο οποίος είχε πρόωρη πρόσβαση στο παιχνίδι, το χαρακτήρισε «παιχνίδι μιας γενιάς». Όπως ανέφερε, χρειάστηκε περίπου 100 ώρες μέχρι να ολοκληρώσει την κύρια ιστορία, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει τεράστιος όγκος περιεχομένου προς εξερεύνηση. Μοναδική σημαντική αδυναμία που εντόπισε είναι ότι η πληθώρα δραστηριοτήτων μπορεί κατά στιγμές να επιβραδύνει τον ρυθμό του παιχνιδιού.

Ο ίδιος χαιρέτισε επίσης την παρουσία της Λουσία ως βασικής πρωταγωνίστριας, σημειώνοντας ότι η σειρά GTA για χρόνια αντιμετώπιζε τους γυναικείους χαρακτήρες μέσα από μια ανδροκρατούμενη οπτική και ότι η νέα ηρωίδα ενσωματώνεται οργανικά στην ιστορία χωρίς να λειτουργεί ως συμβολική προσθήκη.

Θετικά σχόλια απέσπασαν επίσης η φανταστική πολιτεία Λεονίντα, την οποία η Guardian χαρακτήρισε εντυπωσιακά ρεαλιστική, καθώς και η σχέση των δύο πρωταγωνιστών, Τζέισον και Λουσία. Αρκετοί κριτικοί τόνισαν ότι οι χαρακτήρες διαθέτουν βάθος και αληθοφάνεια, με το Forbes να κάνει λόγο για μία από τις καλύτερες σχέσεις χαρακτήρων που έχουν παρουσιαστεί ποτέ σε βιντεοπαιχνίδι.

Η Washington Post έγραψε ότι το GTA 6 «ανεβάζει τον πήχη σε κάθε επίπεδο», ενώ ο Jason Schreier του Bloomberg το χαρακτήρισε «αριστούργημα».

Υπήρξαν πάντως και ορισμένες επιφυλάξεις. Οι New York Times εκτίμησαν ότι ο αυξημένος ρεαλισμός ενδέχεται να περιορίζει μέρος του χαοτικού στοιχείου που χαρακτήριζε τους προηγούμενους τίτλους της σειράς, ενώ ορισμένοι παίκτες θεωρούν ότι η δημοσιότητα γύρω από το παιχνίδι έχει πάρει υπερβολικές διαστάσεις. Ωστόσο, η γενική εικόνα που καταγράφουν οι κριτικές είναι εξαιρετικά θετική.

Πηγή: BBC