Κύπρος: Βήματα για ισχυρότερη παρουσία στον διαστημικό τομέα

Ο κ. Δαμιανού στάθηκε στις επενδύσεις σε διαστημικές υποδομές, στη συμμετοχή της χώρας σε ευρωπαϊκά προγράμματα και στη συνεργασία με την Ελλάδα. Όπως είπε, «το Διάστημα δεν αποτελεί πλέον ένα μεμονωμένο τομέα πολιτικής αλλά συνδέεται με σχεδόν κάθε κρίσιμη πτυχή του σύγχρονου κράτους».

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, σημείωσε ότι η παγκόσμια διαστημική δραστηριότητα μεταβάλλεται σημαντικά και ότι η αυξανόμενη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων δημιουργεί νέες ευκαιρίες για επιχειρηματικότητα και καινοτομία.

Επικαλούμενος εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και της McKinsey, ανέφερε ότι η διαστημική οικονομία ενδέχεται να φτάσει τα 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2035. Τόνισε, παράλληλα, τη γεωπολιτική διάσταση του τομέα, επισημαίνοντας ότι «ο έλεγχος κρίσιμων τεχνολογιών, υποδομών και δεδομένων συνδέεται πλέον άμεσα με την εθνική ασφάλεια, τη στρατηγική ισχύ και την αυτονομία των κρατών».

Στα βήματα της Κύπρου περιλαμβάνονται η υιοθέτηση της Εθνικής Στρατηγικής Διαστήματος 2025–2030, η θέσπιση νομοθεσίας για την αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων και η δημιουργία του Cyprus Space Office. Ως σημαντικό ορόσημο ο Υφυπουργός ανέφερε την ένταξη της Κύπρου ως Συνδεδεμένου Μέλους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), τον Μάρτιο του 2026.

«Για την περίοδο 2026–2028, έχουμε δεσμεύσει 13,5 εκατομμύρια ευρώ σε προαιρετικά προγράμματα της ESA, με στόχο να στηρίξουμε έργα που αναπτύσσουν κυπριακή τεχνογνωσία και ενισχύουν τη θέση των επιχειρήσεών μας στις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας», ανέφερε.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, δημιουργείται το πρώτο εξειδικευμένο Κέντρο Επιχειρηματικής Επώασης για τον διαστημικό τομέα, στο Κέντρο Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ».

Παρουσιάζοντας τις υποδομές, ο κ. Δαμιανού ανέφερε ότι τέσσερις δορυφόροι ευρωπαϊκών συμφερόντων βρίσκονται σε τροχιά και χρησιμοποιούν δορυφορικούς πόρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Κύπρος διαθέτει επίσης δύο κύριους επίγειους σταθμούς παρακολούθησης, μέσω της CYTA και της Hellas Sat.

Η χώρα φιλοξενεί ακόμη έναν από τους τέσσερις ευρωπαϊκούς σταθμούς λήψης για την υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης του Galileo, καθώς και δύο επίγειους σταθμούς του συστήματος EGNOS.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην εγκατάσταση Οπτικών Επίγειων Σταθμών, οι οποίοι αναμένεται να ενισχύσουν τη σύνδεση της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Υποδομή Κβαντικών Επικοινωνιών (EuroQCI) και το πρόγραμμα ασφαλούς συνδεσιμότητας IRIS². Στο ίδιο πλαίσιο, ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στη στρατηγική συμφωνία της Hellas Sat με το γαλλικό CNES, την Thales Alenia Space και τη Safran για την ανάπτυξη συστήματος οπτικών επικοινωνιών επόμενης γενιάς.

Για τη συνεργασία με την Ελλάδα, σημείωσε ότι το σχετικό Μνημόνιο Συναντίληψης δημιουργεί προοπτικές κοινών δράσεων στην Παρατήρηση της Γης, στις δορυφορικές εφαρμογές, στις κβαντικές επικοινωνίες και στις υποδομές. Επισήμανε επίσης τις δυνατότητες αξιοποίησης δεδομένων του ελληνικού εθνικού προγράμματος μικροδορυφόρων μέσω του Κέντρου Αριστείας «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» και τη συμμετοχή των δύο χωρών στο έργο SEEWQCI.

«Μέσα από τη συνδυασμένη αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, των υποδομών και των δυνατοτήτων που αναπτύσσουν, η Ελλάδα και η Κύπρος συμβάλλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Υποδομής Κβαντικών Επικοινωνιών, EuroQCI, και στην ανάπτυξη ασφαλών επικοινωνιών επόμενης γενιάς», υπογράμμισε.

Ο κ. Δαμιανού συνεχάρη επίσης τη Hellas Sat για τη συμπλήρωση 25 χρόνων δραστηριότητας, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στην ανάπτυξη των δορυφορικών επικοινωνιών και στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της Ελλάδας και της Κύπρου.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις προοπτικές των δύο χωρών στον διαστημικό τομέα: «Με κοινό όραμα, συνέπεια και τόλμη, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα μέλλον στο οποίο η Κύπρος -αλλά και η Ελλάδα- θα συμμετέχουν ενεργά και αξιόπιστα στη νέα διαστημική εποχή».

Πηγή: ΚΥΠΕ