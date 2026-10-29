Τέλος στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών; Τι σχεδιάζει η ΕΕ και τι θα ισχύσει στην Κύπρο (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, η διευθύντρια της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών, Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, ξεκαθάρισε ότι η συζήτηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για την εφαρμογή των νέων περιορισμών.

Όπως εξήγησε, η σχετική ευρωπαϊκή πρόταση παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο του 2026 και έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, με τους Ευρωπαίους πολίτες να μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου.

Η πρόταση, γνωστή ως EU KIDS Act, προβλέπει ότι τα παιδιά κάτω των 15 ετών δεν θα μπορούν να δημιουργούν ανεξάρτητους λογαριασμούς σε συγκεκριμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Για παιδιά ηλικίας 13 και 14 ετών προβλέπεται δυνατότητα περιορισμένων λογαριασμών υπό γονικό έλεγχο, ενώ για τα μικρότερα παιδιά προτείνονται αυστηρότεροι περιορισμοί.

Πώς θα ελέγχεται η ηλικία των παιδιών

Ένα από τα βασικότερα ερωτήματα είναι κατά πόσο οι περιορισμοί θα μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη, δεδομένου ότι οι ανήλικοι διαθέτουν ήδη σημαντική εξοικείωση με την τεχνολογία και ενδέχεται να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης.

Η κ. Λοϊζίδου Νικολαΐδου αναγνώρισε ότι υπάρχουν τέτοιοι προβληματισμοί, τονίζοντας πως ακριβώς αυτό επιχειρεί να αντιμετωπίσει η νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με την ίδια, θα προβλέπονται διαδικασίες επαλήθευσης ηλικίας, ώστε να μην είναι εύκολη η δημιουργία λογαριασμού από παιδί που δεν πληροί τις ηλικιακές προϋποθέσεις.

Η ευρωπαϊκή πρόταση προβλέπει συστήματα επαλήθευσης που θα προστατεύουν την ιδιωτικότητα των χρηστών, χωρίς να απαιτείται η ανεξέλεγκτη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στις πλατφόρμες.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι στόχος δεν είναι να αποκλειστούν τα παιδιά από την τεχνολογία ούτε να περιοριστεί η δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν εκπαιδευτικές και ερευνητικές εφαρμογές.

«Δεν επιδιώκει να περιορίσει την πρόσβαση στην πληροφόρηση», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η παρέμβαση επικεντρώνεται στους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση συγκεκριμένων ψηφιακών υπηρεσιών.

Τι θα γίνει στην Κύπρο

Η Κύπρος συμμετέχει ήδη στην ευρωπαϊκή συζήτηση, ενώ η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών προετοιμάζεται για τον ενδεχόμενο πρόσθετο εποπτικό ρόλο που θα προκύψει από το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Όπως ανέφερε η διευθύντρια της Αρχής, από το 2025 ο οργανισμός έχει αναλάβει τον αναβαθμισμένο ρόλο του Εθνικού Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών, γεγονός που του επιτρέπει να συμμετέχει ενεργά στις ευρωπαϊκές διαδικασίες.

Η Αρχή αναμένεται, σύμφωνα με την κ. Λοϊζίδου Νικολαΐδου, να αναλάβει αρμοδιότητες εποπτείας και σε σχέση με τις νέες ρυθμίσεις, εφόσον αυτές εγκριθούν.

Για τον σκοπό αυτό θα χρειαστεί να αναπτύξει κατάλληλα εργαλεία ελέγχου, προκειμένου να διαπιστώνεται κατά πόσο οι ψηφιακές πλατφόρμες συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους.

Η ίδια σημείωσε ότι η όλη διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει ένα ή ακόμη και δύο χρόνια, καθώς απαιτούνται συζητήσεις και συμφωνίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.