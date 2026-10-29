Υπόθεση εγγράφων Φυλακών: Αυξήθηκαν τα τεκμήρια που φέρονται να κλάπηκαν από τις Φυλακές – Ένσταση για νέο μάρτυρα

Παράλληλα, κατά τη σημερινή διαδικασία, η Κατηγορούσα Αρχή εξασφάλισε την έγκριση του Δικαστηρίου για την τροποποίηση της έκτης και της ένατης κατηγορίας, ώστε ο αριθμός των αντικειμένων που φέρονται να έκλεψαν οι κατηγορούμενοι από τις Κεντρικές Φυλακές, να αυξηθεί από 421 σε 551. Οι οκτώ κατηγορούμενοι επανακατηγορήθηκαν και δεν παραδέχθηκαν τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με τις τροποποιημένες κατηγορίες, από τον Οκτώβριο του 2022 μέχρι τον Απρίλιο του 2025, οι κατηγορούμενοι, ενώ ήταν δημόσιοι λειτουργοί φέρονται να έκλεψαν με δόλιο τρόπο κρατική περιουσία από το Τμήμα Φυλακών, συγκεκριμένα 551 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων ψηφιακούς δίσκους, δισκέτες και αρχεία usb και να τα μετέφεραν εκτός των Φυλακών, στην οικία του τρίτου κατηγορουμένου.

Ο Δικηγόρος της Δημοκρατίας Α', Βασίλης Μπίσσας, ανέφερε ότι η τροποποίηση αποσκοπεί στην προσαρμογή των λεπτομερειών του κατηγορητηρίου στη μαρτυρία της Κατηγορούσας Αρχής. Διευκρίνισε ότι δεν αφορά πρόσθετο μαρτυρικό υλικό που παραδίδεται στην υπεράσπιση, αλλά τεκμήρια ψηφιακού υλικού.

Ο κ. Μπίσσας σημείωσε ότι, δεδομένου του ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, η τροποποίηση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα των κατηγορουμένων.

Ο δικηγόρος της πρώτης κατηγορούμενης, Χρίστος Τριανταφυλλίδης, δεν έφερε ένσταση στην τροποποίηση, έκανε ωστόσο λόγο για κατάχρηση διαδικασίας. Η δεύτερη κατηγορούμενη, Αθηνά Δημητρίου, έφερε ένσταση, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά της και επικαλέστηκε τις συνεχείς αλλαγές στον αριθμό των εγγράφων της διαδικασίας. Οι υπόλοιποι συνήγοροι υπεράσπισης δεν έφεραν ένσταση.

Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη το αρχικό στάδιο της διαδικασίας, τη φύση της τροποποίησης και το γεγονός ότι δεν διαφοροποιείται το μαρτυρικό υλικό, το οποίο η υπεράσπιση μπορεί να επιθεωρήσει ανά πάσα στιγμή, έκρινε ότι η τροποποίηση δικαιολογείται.

Στη συνέχεια, ο Δικηγόρος της Δημοκρατίας παρέδωσε στο Δικαστήριο ειδοποίηση για προσθήκη μάρτυρα στον κατάλογο μαρτύρων κατηγορίας.

Όπως ανέφερε, ο μάρτυρας, ο οποίος είναι αστυνομικός, θα καταθέσει για τυπικούς σκοπούς σχετικά με την παρουσίαση τεκμηρίων που εντοπίστηκαν κατά την έρευνα στην οικία του τρίτου κατηγορουμένου, παραλήφθηκαν από την Αστυνομία και φυλάσσονται μέχρι σήμερα. Πρόσθεσε ότι το σχετικό μαρτυρικό υλικό έχει παραδοθεί προ πολλού στην υπεράσπιση και ότι η προσθήκη δεν επηρεάζει τη διαδικασία ή τα δικαιώματα των κατηγορουμένων.

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, με εξαίρεση τον δικηγόρο του πέμπτου κατηγορουμένου, έφεραν ένσταση στην προσθήκη του μάρτυρα.

Ο κ. Τριανταφυλλίδης ανέφερε ότι, βάσει της νομολογίας, ένας μάρτυρας που προστίθεται στον κατάλογο πρέπει να έχει εμπλοκή σε ουσιώδη ζητήματα της υπόθεσης και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως τυπικός.

Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονικό μήνυμα της 15ης Οκτωβρίου 2026, στο οποίο, η Κατηγορούσα Αρχή ανέφερε στην υπεράσπιση ότι πρόθεσή της ήταν να καταθέσει αστυνομικός, χωρίς μέχρι τότε να είναι γνωστό το όνομά του. Σε μεταγενέστερο μήνυμα, στις 22 Οκτωβρίου, γνωστοποιήθηκε το όνομα του αστυνομικού στην υπεράσπιση, ενώ αναφέρθηκε ότι η κατάθεσή του δεν ήταν ακόμη διαθέσιμη και θα ετοιμαζόταν μετά την παραλαβή των τεκμηρίων και θα κοινοποιούνταν στην υπεράσπιση. Σύμφωνα με τον κ. Τριανταφυλλίδη, η κατάθεση λήφθηκε σήμερα.

«Δηλαδή έχει τόση μεγάλη εμπλοκή σε ουσιώδη θέματα αυτός ο τυπικός μάρτυρας, που σήμερα παρέλαβε τα τεκμήρια», ανέφερε, αμφισβητώντας τον χαρακτηρισμό της μαρτυρίας του ως τυπικής.

Η δεύτερη κατηγορούμενη υιοθέτησε τα επιχειρήματα του κ. Τριανταφυλλίδη, σημειώνοντας ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά της και η αρχή της ισότητας των όπλων. Πρόσθεσε ότι η μαρτυρία του αστυνομικού δεν μπορεί να θεωρηθεί τυπική, καθώς αφορά τα ίδια τα αντικείμενα που αποτελούν τον πυρήνα των κατηγοριών, ενώ παράλληλα, αμφισβήτησε τη νομιμότητα της κατάσχεσης και την αλυσίδα φύλαξης των αντικειμένων.

Η δικηγόρος του τρίτου κατηγορουμένου, Χλόη Κωνσταντίνου, υιοθέτησε επίσης τις θέσεις του κ. Τριανταφυλλίδη, σημειώνοντας ότι ο αστυνομικός δεν είχε προηγούμενη εμπλοκή στην υπόθεση.

Η υπόθεση ορίστηκε για τις 3 Νοεμβρίου, στις 9:30, οπότε το Δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του επί της προσθήκης του μάρτυρα.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι η πρώην Διευθύντρια των Κεντρικών Φυλακών, Άννα Αριστοτέλους, η πρώην Υποδιευθύντρια, Αθηνά Δημητρίου, πέντε μέλη του σωφρονιστικού ιδρύματος και ένα πρώην μέλος, νυν αστυνομικός.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν εννέα κοινές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και κλοπή κρατικής περιουσίας, που αφορά 48.432 έγγραφα, 370 αρχιτεκτονικά σχέδια των Κεντρικών Φυλακών και 551 αντικείμενα με ψηφιακά δεδομένα.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται, επίσης, κατηγορίες για κατάχρηση εξουσίας σε σχέση με τη μεταφορά εγγράφων, σχεδίων και ψηφιακών δεδομένων εκτός των Φυλακών, συγκεκριμένα στην οικία του αρχιδεσμοφύλακα. Η Άννα Αριστοτέλους αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορία, καθώς, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να επέτρεψε τη διαρροή διαβαθμισμένων εγγράφων ενώ κατείχε τη θέση της Διευθύντριας.

Πηγή: ΚΥΠΕ