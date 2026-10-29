Κρίσιμη συνάντηση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ανάμεσα σε Πρόεδρο Χριστοδουλιδη και Χαράλαμπο Προύντζο: Τι είπαν για Κρατική Έκθεση και ΣΟΠΑΖ - Όλο το παρασκήνιο

Η ατζέντα της συνάντησης, όπως πληροφορείται ο «Π», κινήθηκε σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορούσε τα μεγάλα αναπτυξιακά σχέδια του Δήμου Λευκωσίας και ο δεύτερος τις πρωτοβουλίες της τοπικής αυτοδιοίκησης που συνδέονται με το Κυπριακό.

Στο τραπέζι ΣΟΠΑΖ και Μητροπολιτικό Πάρκο

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν δύο από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά εγχειρήματα της πρωτεύουσας. Η αξιοποίηση της περιοχής ΣΟΠΑΖ και η ανάπλαση του Μητροπολιτικού Πάρκου στην Έγκωμη.

Η περίπτωση της ΣΟΠΑΖ αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για ανάπτυξη με εκτιμώμενο κόστος 389 εκατομμυρίων ευρώ, για την οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί η καθοριστική κυβερνητική απόφαση που θα επιτρέψει την προώθησή της στα επόμενα στάδια. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου αστικού πόλου στην ανατολική Λευκωσία, με επιχειρήσεις τεχνολογίας, ερευνητικές υποδομές, προσιτές κατοικίες, φοιτητική στέγαση, χώρους πρασίνου και πολιτιστικές εγκαταστάσεις. Το γεγονός ότι το θέμα τέθηκε απευθείας ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας αποκτά πρόσθετη βαρύτητα, δεδομένου ότι η εξέλιξη του έργου εξαρτάται πλέον σε σημαντικό βαθμό από αποφάσεις σε κυβερνητικό επίπεδο. Παραμένει, πάντως, άγνωστο κατά πόσο από τη συζήτηση προέκυψε οποιαδήποτε συγκεκριμένη δέσμευση ή χρονοδιάγραμμα.

Στην ίδια συνάντηση συζητήθηκε και η προοπτική ανάπλασης του Μητροπολιτικού Πάρκου στην Έγκωμη, ενός ακόμη σημαντικού έργου για την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος της πρωτεύουσας. Η συζήτηση των δύο αναπτυξιακών σχεδίων στο ανώτατο πολιτειακό επίπεδο καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει ο Δήμος στην εξασφάλιση κυβερνητικής συνδρομής, προκειμένου να ξεπεραστούν οι εκκρεμότητες και να προχωρήσουν οι σχεδιασμοί.

Το Κυπριακό και το επόμενο ραντεβού με την Ολγκίν

Πέραν των αναπτυξιακών ζητημάτων, σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στο Κυπριακό, με ιδιαίτερη αναφορά στις προτάσεις που έχουν καταθέσει οι δύο δήμαρχοι της Λευκωσίας για την υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πληροφορία ότι ο δήμαρχος Λευκωσίας αναμένεται να έχει τις επόμενες ημέρες συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Η επικείμενη επαφή αποκτά σημασία λόγω των πρωτοβουλιών που έχουν αναλάβει οι δύο δήμαρχοι, αλλά και της προσπάθειας να διατηρηθούν στο προσκήνιο προτάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να προχωρήσουν ως μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες στην ευρύτερη πολιτική διαδικασία. Το κατά πόσο οι προτάσεις αυτές μπορούν να αποκτήσουν νέα δυναμική θα εξαρτηθεί από τη στάση των δύο πλευρών και τη δυνατότητα εξεύρεσης συγκλίσεων σε πρακτικό επίπεδο.

Πέρα, πάντως, από την ουσία των θεμάτων, πολιτική σημασία έχει και το γεγονός ότι χρειάστηκε να περάσουν περισσότερα από δύο χρόνια από την ανάληψη της δημαρχίας από τον Χαράλαμπο Προύντζο για να πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η πρωτοβουλία Χριστοδουλίδη να τον καλέσει στο Προεδρικό δημιουργεί πλέον έναν απευθείας δίαυλο επικοινωνίας για ζητήματα που απαιτούν αποφάσεις της κεντρικής κυβέρνησης όπως είναι τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα.