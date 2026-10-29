Ο Αμπάς βλέπει την Κύπρο ως γέφυρα Ισραήλ - Παλαιστίνης: «Μπορείτε να παίξετε σημαντικό ρόλο» - Έτοιμος να συμβάλει ο Χριστοδουλίδης

Ο κ. Αμπάς αναφέρθηκε στις εξαιρετικές σχέσεις που διατηρεί η Κύπρος τόσο με την Παλαιστίνη όσο και με το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η Λευκωσία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο πλευρών, με στόχο την επίτευξη πολιτικής λύσης στη βάση της διεθνούς νομιμότητας και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διαβεβαίωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη να συμβάλει στις προσπάθειες για συνεργασία και ειρήνη στην περιοχή.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη να διαδραματίσει οποιονδήποτε ρόλο θεωρείτε ότι μπορούμε να διαδραματίσουμε προς την κατεύθυνση της συνεργασίας στην περιοχή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έχετε εξαιρετικές σχέσεις με το Ισραήλ»

Απαντώντας στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο Μαχμούντ Αμπάς υπογράμμισε ότι η Κύπρος μπορεί να αξιοποιήσει τις σχέσεις της με τις δύο πλευρές για να συμβάλει στις προσπάθειες επίλυσης του Παλαιστινιακού.

«Ναι, μπορείτε να διαδραματίσετε ένα πολύ σημαντικό ρόλο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, πέραν των εξαιρετικών σχέσεων με τον παλαιστινιακό λαό, η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί αντίστοιχα καλές σχέσεις με το Ισραήλ.

«Έχετε και εξαιρετικές σχέσεις, και ορθώς, με το Ισραήλ, οπότε μπορείτε να διαδραματίσετε ένα ρόλο στη διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο πλευρών, με βάση μια πολιτική λύση η οποία βασίζεται στη διεθνή νομιμότητα και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών», σημείωσε.

Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στους ιστορικούς δεσμούς των δύο λαών, δηλώνοντας ότι στην Κύπρο αισθάνεται σαν στο σπίτι του.

Όπως εξήγησε, ο παλαιστινιακός λαός δεν αισθάνεται μόνο τη γεωγραφική εγγύτητα με την Κύπρο, αλλά και μια βαθύτερη ανθρώπινη σχέση με τον κυπριακό λαό.

Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Μαχμούντ Αμπάς και στη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο Παλαιστινιακό, επισημαίνοντας ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί σημαντικές εξελίξεις.

Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ολλανδία έχουν εκφράσει θέσεις που βρίσκονται πολύ κοντά στις παλαιστινιακές.

Κατά τον ίδιο, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προοπτικές για ουσιαστικότερη ευρωπαϊκή συμβολή στις προσπάθειες επίτευξης ειρήνης.

«Η Ευρώπη γενικά μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στη διευθέτηση και την επικράτηση της ειρήνης στην περιοχή», ανέφερε.

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, καλωσορίζοντας τον Παλαιστίνιο ομόλογό του, χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη χρονική συγκυρία της επίσκεψής του.

Επισήμανε ότι η κυπριακή εξωτερική πολιτική επικεντρώνεται στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας, ενώ αναφέρθηκε και στον διπλό ρόλο που διαδραματίζει η Κύπρος ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως εξήγησε, η Κυπριακή Δημοκρατία μεταφέρει τις ανησυχίες των κρατών της περιοχής στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ενώ παράλληλα εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή.

«Χαιρόμαστε γιατί αυτός ο ρόλος μας έχει αναγνωριστεί και από τα άλλα κράτη μέλη, αλλά και από τους θεσμούς της ΕΕ», σημείωσε.

Καταλήγοντας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των κρατών της περιοχής, στη βάση μιας θετικής προσέγγισης.

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία. Για αυτό πρέπει να εργαστούμε όλοι από κοινού, στη βάση μιας θετικής ατζέντας, μιας θετικής προσέγγισης, για να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους», δήλωσε.