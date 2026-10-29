Άγριο ξύλο στη Βουλή της Αρμενίας: Γροθιές, καρέκλες και τραυματίες βουλευτές (βίντεο)

Το επεισόδιο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Εθνοσυνέλευσης, με πρωταγωνιστές βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος «Πολιτική Σύμβαση» του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν και της αντιπολιτευόμενης παράταξης «Ισχυρή Αρμενία».

Η ένταση ξέσπασε όταν ο κυβερνητικός βουλευτής Ταρόν Τσαχογιάν, απαντώντας σε κατηγορίες της αντιπολίτευσης περί διαφθοράς, προχώρησε σε αιχμηρές προσωπικές αναφορές για την οικογένεια του επικεφαλής της αντιπολιτευόμενης παράταξης, Ναρέκ Καραπετιάν.

Ο τελευταίος αντέδρασε έντονα από τη θέση του, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει λεκτική αντιπαράθεση. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, βουλευτές σηκώθηκαν από τα έδρανά τους και κινήθηκαν προς το βήμα, με την κατάσταση να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.

Γροθιές, καρέκλες και ασθενοφόρο

Όπως καταγράφεται σε βίντεο από τη συνεδρίαση, βουλευτές αντάλλαξαν γροθιές και σπρωξίματα, ενώ ο αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Βαχάγκν Αλεξανιάν, εμφανίζεται να εκσφενδονίζει καρέκλα προς την πλευρά της αντιπολίτευσης.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν βουλευτές, με τον αντιπολιτευόμενο Αντρανίκ Γκεβοργκιάν να εμφανίζεται με αιμορραγία στη μύτη. Στο κοινοβούλιο κλήθηκε ασθενοφόρο, ενώ οι εικόνες της σύγκρουσης μεταδόθηκαν ζωντανά.

Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Ρουμπέν Ρουμπινιάν, αρχικά επέλεξε να μη διακόψει τη συνεδρίαση, δηλώνοντας ότι ήθελε να παρακολουθήσουν οι πολίτες όσα συνέβαιναν στην αίθουσα.

Καθώς, όμως, η ένταση συνεχιζόταν, αναγκάστηκε να κηρύξει διάλειμμα και να καλέσει το προσωπικό ασφαλείας προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη.

Η αντιπαράθεση δεν περιορίστηκε στην αίθουσα της Ολομέλειας, καθώς συνεχίστηκε και στους διαδρόμους του κοινοβουλίου.

BREAKING: Mass brawl breaks out in Armenia parliament between ruling party and opposition lawmakers https://t.co/QaQOjF1vsf — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 29, 2026

Ο Πασινιάν επιρρίπτει την ευθύνη στην αντιπολίτευση

Παρεμβαίνοντας μετά τα επεισόδια, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, καταδίκασε τη βία, αλλά επέρριψε την ευθύνη στην αντιπολίτευση, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του στους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Το περιστατικό αποτελεί τη δεύτερη σοβαρή σύγκρουση μεταξύ κυβερνητικών και αντιπολιτευόμενων βουλευτών μέσα στον Οκτώβριο, αναδεικνύοντας το ιδιαίτερα τεταμένο πολιτικό κλίμα στη χώρα.

Πηγές: Ναυτεμπορική, NEWS.am, Hetq και bne IntelliNews.