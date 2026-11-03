Την ισχυρότερη έως σήμερα ένδειξη ερυθρών αιμοσφαιρίων σε απολίθωμα δεινοσαύρου εντόπισαν επιστήμονες σε οστό από το δεξί πόδι ενός μεσαίου μεγέθους σαρκοφάγου, ο οποίος ζούσε στη Βραζιλία πριν από περίπου 115 εκατομμύρια χρόνια, κατά την Κρητιδική Περίοδο.
Απολίθωμα δεινοσαύρου στη Βραζιλία διατηρεί ενδείξεις ερυθρών αιμοσφαιρίων
Μικροσκοπικές δομές και χημικά ίχνη που συνδέονται με την αίμη εντοπίστηκαν σε οστά του Aratasaurus museunacionali, ηλικίας περίπου 115 εκατομμυρίων ετών.
Οι ερευνητές εντόπισαν σε οστά του είδους Aratasaurus museunacionali πολλές μικροσκοπικές δομές που φαίνεται να είναι απολιθωμένα ερυθρά αιμοσφαίρια. Ανίχνευσαν επίσης χημικά στοιχεία που συνδέονται με την αίμη, βασικό συστατικό αυτών των κυττάρων. Η αίμη είναι βιομόριο που περιέχει σίδηρο και σχετίζεται με την αιμοσφαιρίνη, την πρωτεΐνη που δίνει στο αίμα το κόκκινο χρώμα του.
«Αυτό που βλέπουμε είναι μια ορυκτή και μοριακή ηχώ της αρχαίας βιολογίας, και αυτό είναι επιστημονικά πολύ ενδιαφέρον», δήλωσε η Κλίτι Γκράις, γεωχημικός οργανικών και ισοτοπικών χημικών στο Πανεπιστήμιο Curtin στο Περθ της Αυστραλίας και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. Η έρευνα δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences.
Όπως πρόσθεσε, το πιο εκπληκτικό είναι ότι οι ερευνητές μπορούν να δουν τις δομές μαζί με χημικά στοιχεία για τη βιολογική τους προέλευση, έπειτα από τόσο μεγάλο γεωλογικό διάστημα.
Η μελέτη δεν τεκμηριώνει την ύπαρξη DNA δεινοσαύρων, προειδοποίησε, τονίζοντας ότι η ανακάλυψη δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως απόδειξη πως έχει διατηρηθεί άθικτο γενετικό υλικό.
«Το DNA και άλλα μεγάλα, πλούσια σε πληροφορίες βιομόρια έχουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά διατήρησης από τα μικρά μόρια και τα χημικά μετασχηματισμένα μοριακά υπολείμματα. Η επιβίωση της κυτταρικής μορφολογίας και των χημικών σημάτων που σχετίζονται με την αίμη δεν σημαίνει ότι έχει επιβιώσει το DNA που αρχικά περιείχαν τα κύτταρα», κατέληξε.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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