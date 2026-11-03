Σταμάτης Κριμιζής: Εξωτερικό Μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας ο επιστήμονας που «ταξίδεψε» σε όλους τους πλανήτες

Η απόφαση λήφθηκε κατά την 74η συνεδρία της Ολομέλειας της Ακαδημίας, στις 21 Οκτωβρίου 2026, έπειτα από πρόταση της Τάξης των Θετικών Επιστημών.

Ο Σταμάτης Κριμιζής συγκαταλέγεται στους επιστήμονες που έχουν συμβάλει καθοριστικά στη σύγχρονη εξερεύνηση του Διαστήματος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κυπριακής Ακαδημίας, είναι ο μοναδικός επιστήμονας παγκοσμίως του οποίου επιστημονικά όργανα έχουν ταξιδέψει σε όλους τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος.

Από τις αποστολές Voyager στην εξερεύνηση του Ήλιου

Ο Σταμάτης Κριμιζής είναι ομότιμος διευθυντής του Τομέα Διαστημικής Εξερεύνησης του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσικής (Applied Physics Laboratory, APL) του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, όπου διετέλεσε επιστημονικός διευθυντής από το 1980 και επικεφαλής της Διοίκησης Διαστήματος από το 1991. Υπήρξε κύριος ερευνητής σε σειρά σημαντικών αποστολών της NASA, μεταξύ των οποίων οι Voyager 1 και 2, η Cassini-Huygens και η Parker Solar Probe.

Το ερευνητικό του έργο εκτείνεται στη φυσική του Ήλιου, τη μελέτη του μεσοαστρικού χώρου, τις πλανητικές μαγνητόσφαιρες και την ηλιόσφαιρα. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 640 επιστημονικές εργασίες, οι οποίες έχουν συγκεντρώσει πάνω από 29.000 αναφορές στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία.

Διεθνείς διακρίσεις και επιστημονική παρουσία

Πέρα από το ερευνητικό του έργο, ο Σταμάτης Κριμιζής έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις στην επιστημονική κοινότητα. Διετέλεσε εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) από το 2006 έως το 2010 και πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας από το 2010 έως το 2013.

Είναι μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, της οποίας διετέλεσε πρόεδρος το 2024, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας (Academia Europaea).

Στις διακρίσεις του περιλαμβάνονται το μετάλλιο Exceptional Scientific Achievement Medal της NASA, το οποίο έλαβε για τρίτη φορά το 2014, το Distinguished Public Service Medal το 2016 και τιμητικό ψήφισμα της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών το 2018.

Προς τιμήν του, ο αστεροειδής 8323 φέρει το όνομα Krimigis.

Όπως σημειώνει η Κυπριακή Ακαδημία, ο επιστήμονας διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τον ελληνικό και κυπριακό επιστημονικό χώρο, έχοντας υποστηρίξει πρωτοβουλίες για την προώθηση της επιστήμης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η εκλογή στην Κυπριακή Ακαδημία

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, ως Εξωτερικά Μέλη μπορούν να εκλέγονται διακεκριμένες προσωπικότητες από την Κύπρο ή το εξωτερικό, οι οποίες δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας και διαθέτουν διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό ή άλλο έργο, αντίστοιχου επιπέδου με εκείνο των Τακτικών Μελών. Η εκλογή του Σταμάτη Κριμιζή εντάσσεται στο πλαίσιο της αναγνώρισης προσωπικοτήτων με σημαντική διεθνή παρουσία και προσφορά στην επιστήμη.