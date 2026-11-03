Επιτροπή Εξωτερικών: Να ολοκληρωθεί άμεσα η στρατηγική για την ΤΝ και το υπολογιστικό νέφος

Μετά τη συνεδρία, ο πρόεδρος της Επιτροπής και βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, ανέφερε ότι τρεις πάροχοι υπηρεσιών νέφους και αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων από τρίτες χώρες ελέγχουν πάνω από το 70% της ευρωπαϊκής αγοράς. Πρόσθεσε ότι περισσότερο από το 80% των ψηφιακών υποδομών εξαρτάται από παρόχους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Κάρουλλας χαρακτήρισε το ζήτημα πρωτίστως θέμα εθνικής ασφάλειας για την Κύπρο, λόγω της κατοχής, των υβριδικών απειλών και της γεωγραφικής της θέσης. Είπε ότι στηρίζουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ότι η κυβέρνηση πρέπει να διεκδικήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση τρία πράγματα.

Όπως ανέφερε, το πρώτο αφορά τις ενεργειακές διασυνδέσεις, το δεύτερο τη διάθεση ευρωπαϊκών πόρων για κάθε νέα υποχρέωση, καθώς η απόκτηση κέντρων δεδομένων και η αποθήκευση των δεδομένων συνεπάγονται τεράστιο κόστος, και το τρίτο την ισότιμη μεταχείριση των μικρών κρατών.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε την κυβέρνηση να ολοκληρώσει άμεσα τη στρατηγική και να την εκδώσει στην τελική μορφή της και στα ελληνικά, όχι μόνο στα αγγλικά. Στόχος, όπως είπε, είναι να προστατευθούν τα κρίσιμα δεδομένα του κράτους και η Κύπρος να καταστεί ισότιμος εταίρος και όχι απλώς αποδέκτης.

Πηγή: ΚΥΠΕ