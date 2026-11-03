Αστέρες του Χόλιγουντ στο καστ της νέας ταινίας της Ρεμπέκα Μίλερ «Moonsong»

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται η υποψήφια για Όσκαρ Ελ Φάνινγκ και η πολυβραβευμένη Τζούλιαν Μουρ. Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης οι Έμα Τόμσον, Τζος Χάρτνετ, Σάλι Χόκινς, Ντάνι Χιούστον, Ρόμπερτ Αραμάγιο και Κλόι Πίρι.

Όπως αναφέρει το Deadline, η εταιρεία παραγωγής The Veterans θα παρουσιάσει στην αγορά του American Film Market (AFM) ένα βίντεο-προεπισκόπηση και το σενάριο, ξεκινώντας τις διεθνείς πωλήσεις της ταινίας. Τα δικαιώματα για την αμερικανική αγορά θα εκπροσωπήσει η CAA Media Finance.

Η ιστορία εκτυλίσσεται στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1930. Ακολουθεί τη Γουάιζ Μπράουν καθώς ανακαλύπτει το ιδιαίτερο ταλέντο της στη συγγραφή παιδικών ιστοριών και εισάγει μια νέα προσέγγιση στην παιδική λογοτεχνία, έχοντας στο πλευρό της μια κοινότητα σημαντικών δημιουργών και εκπαιδευτικών.

Πρόκειται για την ένατη ταινία της Μίλερ, η οποία υπογράφει και το σενάριο. Αυτό βασίζεται στη βιογραφία του Λέοναρντ Σ. Μάρκους του 1992, «Margaret Wise Brown: Awakened by the Moon».

«Η Μάργκαρετ Γουάιζ Μπράουν είναι ένας από τους πιο συναρπαστικούς χαρακτήρες που έχω ανακαλύψει ποτέ», δήλωσε η σκηνοθέτις.

«Δεν έχασε ποτέ την παιδική της ματιά για τον κόσμο και εξελίχθηκε σε φαινόμενο στον τομέα της, εκδίδοντας πάνω από εκατό βιβλία, ανάμεσά τους τα «Goodnight Moon», «Little Fur Family» και «The Runaway Bunny», τίτλοι που έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς», πρόσθεσε.

Τα γυρίσματα προγραμματίζεται να αρχίσουν την άνοιξη του 2027. Εκτελεστικός παραγωγός θα είναι ο Μάρτιν Σκορσέζε. Στην ομάδα παραγωγής συμμετέχουν επίσης ο συνεργάτης της Μίλερ στη Round Films, Ντέιμον Καρντάσις, καθώς και οι Αμάντα Γκούντγουιν, Κέρι Σέλιγκ και Σάσα Αλεξάντερ.

Πηγή: ΚΥΠΕ