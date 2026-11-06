Κύπρος: Στο 18,07% του ΑΕΠ οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας το 2025

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συνολικές δαπάνες για τις συγκεκριμένες παροχές ανήλθαν το 2025 σε 5,183 τρισ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αντιστοιχούσαν στο 27,5% του ΑΕΠ της ΕΕ, ποσοστό χαμηλότερο κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες από το 2024.

Ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι υψηλότερες δαπάνες μεταξύ των κρατών μελών καταγράφηκαν στην Αυστρία, με 32,4%, στη Φινλανδία, με 32,2%, και στη Γαλλία, με 32,1%. Τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στην Ιρλανδία, με 11,7%, στη Μάλτα, με 13,8%, και στην Ουγγαρία, με 16,7%.

Γήρας και υγειονομική περίθαλψη οι μεγαλύτερες κατηγορίες

Οι παροχές γήρατος αποτέλεσαν τη μεγαλύτερη κατηγορία κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ το 2025, φτάνοντας τα 2,152 τρισ. ευρώ ή το 41,5% του συνόλου. Ακολούθησαν οι παροχές ασθένειας και υγειονομικής περίθαλψης, με 1,556 τρισ. ευρώ, που αντιστοιχούσαν στο 30% των συνολικών δαπανών.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες περιλάμβαναν παροχές για αναπηρία, επιζώντες, οικογένεια και παιδιά, ανεργία, στέγαση και κοινωνικό αποκλεισμό.

Σε όρους ευρώ, οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας αυξήθηκαν το 2025 σε όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τη Eurostat. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σε σύγκριση με το 2024 καταγράφηκαν στην Κροατία, κατά 15,4%, στη Βουλγαρία, κατά 12,1%, και στη Λιθουανία, κατά 11,6%. Οι μικρότερες σημειώθηκαν στην Ελλάδα, κατά 0,6%, στη Ρουμανία, κατά 0,7%, και στη Φινλανδία, κατά 1,3%.

Η Eurostat διευκρινίζει ότι τα στοιχεία βασίζονται σε πρώιμες εκτιμήσεις για τις δαπάνες κοινωνικής προστασίας και καλύπτουν τους βασικούς δείκτες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας. Οι χώρες παρέχουν τα στοιχεία σε εθελοντική βάση.

Πηγή: ΚΥΠΕ