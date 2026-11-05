Αγγλία: Δοκιμή εξετάζει αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εντοπίζει νωρίς καρκίνους

Η μελέτη STRIDE-RCT πραγματοποιείται από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ και αφορά 13 κατηγορίες καρκίνου, μεταξύ των οποίων καρκίνοι του εντέρου, του παγκρέατος, του στομάχου, του ήπατος, των ωοθηκών, του προστάτη, των νεφρών και της ουροδόχου κύστης. Σε αυτήν συμμετέχουν περισσότεροι από 20.000 ασθενείς άνω των 45 ετών, από 200 κλινικές γενικής ιατρικής. Οι ασθενείς παρουσιάζουν συγκεκριμένα συμπτώματα, όπως επίμονο φούσκωμα, κοιλιακό πόνο ή δυσφορία.

Οι ερευνητές θα αξιολογήσουν αν οι οικογενειακοί γιατροί μπορούν να χρησιμοποιούν τις εξετάσεις για να εντοπίζουν νωρίτερα ενδείξεις καρκίνου και να παραπέμπουν τους ασθενείς για περαιτέρω έλεγχο, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες επιτυχούς θεραπείας.

Η Βρετανίδα υπουργός Υγείας, Υβέτ Κούπερ, τόνισε ότι όσο νωρίτερα εντοπίζεται ο καρκίνος τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχούς αντιμετώπισής του. Όπως δήλωσε, η δοκιμή θα δείξει αν απλές αιματολογικές εξετάσεις μπορούν να βοηθήσουν τους οικογενειακούς γιατρούς να αναγνωρίζουν πολύ νωρίτερα τους ασθενείς που χρειάζονται επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Τα στοιχεία του βρετανικού συστήματος υγείας αναδεικνύουν τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Στην Αγγλία καταγράφονται κάθε χρόνο περίπου 71.000 διαγνώσεις καρκίνου του παγκρέατος, του στομάχου, του ήπατος, των ωοθηκών και του εντέρου, ενώ σχεδόν 35.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από τις συγκεκριμένες ασθένειες. Περίπου εννέα στους δέκα ασθενείς με καρκίνο του εντέρου που διαγιγνώσκεται στο πρώτο στάδιο επιβιώνουν, σε σύγκριση με μόλις έναν στους δέκα όταν η διάγνωση γίνεται στο τέταρτο στάδιο.

Ο καθηγητής Άνιλ Μπάνγκου, ένας από τους επικεφαλής της έρευνας, επισήμανε ότι πολλοί ασθενείς φτάνουν στους ειδικούς μετά από μήνες με ασαφή συμπτώματα, ενώ οι περισσότεροι από όσους παραπέμπονται επειγόντως για πιθανό καρκίνο τελικά δεν πάσχουν από τη νόσο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα τεχνολογία θα μπορούσε να βοηθήσει τους γιατρούς να διακρίνουν αποτελεσματικότερα τις δύο περιπτώσεις, περιορίζοντας τόσο τις καθυστερήσεις όσο και τις περιττές παραπομπές.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη βρετανική κυβέρνηση, με το ποσό να αναμένεται να φτάσει τα 8,49 εκατομμύρια λίρες. Έχει ξεκινήσει σε αστικές, αγροτικές και κοινωνικά υποβαθμισμένες περιοχές της Αγγλίας. Οι ερευνητές θα αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα των εξετάσεων σε συνδυασμό με την κλινική κρίση των οικογενειακών γιατρών, πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για πιθανή εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο. Δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη δημοσίευση των πρώτων αποτελεσμάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ