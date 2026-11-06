Νέες απειλές για βόμβες σε ευρωπαϊκές πτήσεις: Η Κομισιόν εξετάζει το ενδεχόμενο συντονισμένης υβριδικής επιχείρησης

Απαντώντας σε ερωτήσεις κατά την ενημέρωση των συντακτών, η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Μεταφορών, Άννα-Κάισα Ίτκονεν, ανέφερε ότι η Επιτροπή αντιμετωπίζει τις απειλές με τη μέγιστη σοβαρότητα. «Κάθε απειλή κατά αμάχων είναι απολύτως απαράδεκτη και θέτουμε ως ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών μας», δήλωσε.

Η Ίτκονεν υπενθύμισε ότι την ευθύνη για τη διερεύνηση των περιστατικών έχουν τα κράτη μέλη, τα οποία είναι επίσης αρμόδια για την εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας των πτήσεων, όπως οι έλεγχοι επιβατών και φορτίου. Ο ρόλος της Κομισιόν ως ρυθμιστή είναι να συντονίζει τα κράτη μέλη, ώστε να υπάρχει συνολική εικόνα των εξελίξεων. Για τον σκοπό αυτό έχει ενεργοποιηθεί μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ, υπό την προεδρία της Κομισιόν και με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κρατών μελών.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας είχε επικοινωνήσει από χθες με τον EASA, προκειμένου να εξεταστούν πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια των πτήσεων. Σύμφωνα με πηγές, είχε επισημάνει ότι «είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα» σχετικά με το αν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Ερωτηθείσα για τους ισχυρισμούς ομάδας που ανέλαβε την ευθύνη, η εκπρόσωπος απέφυγε να κρίνει την αξιοπιστία τους. Σημείωσε ότι η διερεύνηση αποτελεί αρμοδιότητα των εθνικών αρχών και ότι η Κομισιόν περιορίζεται στα ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι ευρωπαϊκές αναφορές σε «υβριδική επιθετικότητα». Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, έκανε λόγο και για ψυχολογικό πόλεμο. «Δεν μπορεί να είναι απλή σύμπτωση το ότι τόσα περιστατικά με τον ίδιο τρόπο δράσης σημειώνονται σε όλη την Ευρώπη», εκτίμησε, προσθέτοντας ότι χρειάζεται χρόνος για να διαπιστωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από τις απειλές.

Ανάλογες ανησυχίες εξέφρασε ο Ιρλανδός ευρωβουλευτής της ομάδας Renew, Μπάρι Άντριους, ο οποίος βλέπει «σαφές μοτίβο υβριδικών απειλών και περιστατικών αποσταθεροποίησης» ενόψει της συνόδου στο Δουβλίνο. «Στόχος είναι να προκληθεί αναστάτωση, να δοκιμαστούν οι αντιδράσεις μας και να δημιουργηθεί σύγχυση», υποστήριξε, κάνοντας αναφορά στα περιστατικά με drones πριν από την περυσινή σύνοδο στη Δανία.

Σήμερα καταγράφηκαν νέα περιστατικά, πέρα από τα προβλήματα που αντιμετώπισαν πτήσεις από την Πράγα: απειλή αναφέρθηκε σε πτήση της Ryanair από τη Ρώμη προς τη Λισαβόνα, καθώς και σε πτήση της Wizz Air από την Πράγα προς τη Ρώμη, η οποία εκτράπηκε στη Βενετία. Η γαλλική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ακόμη τέσσερις απειλές σε αεροσκάφη πάνω από τη γαλλική επικράτεια και ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει την προέλευσή τους.

Στο μεταξύ, όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το ΚΥΠΕ, σύμφωνα με πληροφορίες η πτήση από την Πράγα προς τη Λάρνακα, για την οποία είχε γίνει αναφορά απειλής, προσγειώθηκε κανονικά και με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Παρά τις υποψίες για συντονισμένη επιχείρηση, μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής δεν είχε αποδοθεί επίσημα ευθύνη, ενώ δεν είχε αποδειχθεί σύνδεση μεταξύ των περιστατικών.

Πηγή: ΚΥΠΕ