Δαμιανού: Πάνω από 200 νέες ψηφιακές υπηρεσίες σε δύο χρόνια - Προϋπολογισμός €150,2 εκατ. για το 2027

Παρουσιάζοντας τον προϋπολογισμό ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών, ο κ. Δαμιανού αναφέρθηκε στα έργα που ολοκληρώθηκαν και στις προτεραιότητες για την επόμενη χρονιά. Όπως είπε, η Κυβέρνηση υλοποιεί «το μεγαλύτερο πρόγραμμα ψηφιοποίησης που έχει αναλάβει ποτέ ιστορικά κυβέρνηση για το δημόσιο», ενώ προχωρεί σταδιακά η παράδοση μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων που εκσυγχρονίζουν βασικούς τομείς του κρατικού μηχανισμού.

Στα συστήματα που τέθηκαν σε λειτουργία περιλαμβάνονται το eΔΕΑ για τη διαχείριση σχολικών μονάδων, μέσω του οποίου εξυπηρετήθηκαν περισσότερες από 136.000 εγγραφές μαθητών, και το νέο σύστημα των Ταχυδρομείων, με περισσότερα από 300.000 πακέτα μέσω της υπηρεσίας drop & send. Σε λειτουργία βρίσκονται επίσης το σύστημα των Τελωνείων, το ολοκληρωμένο σύστημα του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και η πλατφόρμα DigiPol της Αστυνομίας, από την οποία εκδόθηκαν 21.000 πιστοποιητικά λευκού ποινικού μητρώου μέσα σε λίγους μήνες.

Στα σημαντικά έργα περιλαμβάνονται ακόμη η πρώτη φάση του αναβαθμισμένου iJustice, το νέο σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η πλατφόρμα CY-Alert, για την έγκαιρη ενημέρωση και καθοδήγηση του πληθυσμού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η ψηφιοποίηση έχει ήδη μετρήσιμο αντίκτυπο για τους πολίτες. Στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις έχει συμβάλει στη μείωση του χρόνου εξέτασης αιτήσεων κατά 30% έως 70%, ανάλογα με το επίδομα. Οφέλη, όπως ανέφερε, καταγράφονται και σε υπηρεσίες του Αρχείου Πληθυσμού, της κοινωνικής πρόνοιας, της άμυνας και του Υφυπουργείου Μετανάστευσης.

Πάνω από 170.000 χρήστες στον «Ψηφιακό Πολίτη»

Η εφαρμογή «Ψηφιακός Πολίτης» έχει πλέον περισσότερους από 170.000 χρήστες. Σύμφωνα με τον κ. Δαμιανού, προστέθηκαν νέα έγγραφα, όπως η ταυτότητα ανήλικου τέκνου και τα έγγραφα διαμονής αλλοδαπών, καθώς και αυτόματες ειδοποιήσεις για τη λήξη εγγράφων.

Ο Υφυπουργός προανήγγειλε ότι εντός του μήνα θα ανακοινωθεί η προσθήκη εισιτηρίων για ποδοσφαιρικούς αγώνες. Σε επόμενη φάση προβλέπεται να ενσωματωθούν νέα έγγραφα και η λειτουργικότητα του Ευρωπαϊκού Πορτοφολιού Ψηφιακής Ταυτότητας. Στους σχεδιασμούς περιλαμβάνεται επίσης μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Έργα για το 2027 και το 2028

Για την επόμενη χρονιά, το Υφυπουργείο προγραμματίζει έργα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Ανάμεσά τους είναι το νέο σύστημα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών και το νέο σύστημα του Εφόρου Εταιρειών, το οποίο ο κ. Δαμιανού χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την προσέλκυση επενδύσεων.

Το Υφυπουργείο θα στηρίξει επίσης σημαντικά κυβερνητικά έργα για το 2027 και το 2028: το NG 112, το κέντρο διοίκησης και ελέγχου της Αστυνομίας (command & control center), το σύστημα διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών και το ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, το οποίο θα επεκτείνει τις υφιστάμενες δυνατότητες του ΓεΣΥ.

Κυβερνοασφάλεια και Τεχνητή Νοημοσύνη

Για τρίτη συνεχή χρονιά προβλέπεται ξεχωριστή χρηματοδότηση για την κυβερνοασφάλεια, ανέφερε ο Υφυπουργός. Όπως εξήγησε, το 2026 θεσπίστηκε για πρώτη φορά κοινό πλαίσιο πολιτικής κυβερνοασφάλειας για τη δημόσια υπηρεσία, με ενιαίους κανόνες, πρότυπα και δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού.

Στην έρευνα και την καινοτομία συνεχίζονται οι επενδύσεις στην ερευνητική αριστεία, στη χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρήσεων και στη σύνδεση της έρευνας με την πραγματική οικονομία. Έμφαση δίνεται επίσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με την ανάπτυξη εθνικών υπολογιστικών υποδομών και τη συμμετοχή της Κύπρου στο ευρωπαϊκό δίκτυο AI Factories μέσω του Pharos-CY.

Ο κ. Δαμιανού χαρακτήρισε κομβικής σημασίας τη νέα Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, με ορίζοντα το 2032, η οποία, όπως είπε, αναμένεται να εγκριθεί αυτή την εβδομάδα από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στόχος, κατέληξε, είναι οι επενδύσεις στην τεχνολογία και την καινοτομία να έχουν απτό αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία. «Η επιδίωξή μας είναι ξεκάθαρη: οι επενδύσεις στην τεχνολογία και την καινοτομία να μεταφράζονται σε καλύτερη εξυπηρέτηση για τον πολίτη, μεγαλύτερη παραγωγικότητα για το κράτος και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για την οικονομία μας», ανέφερε, εκφράζοντας την προσδοκία να συνεχιστεί η εποικοδομητική συνεργασία με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Στον κύκλο ερωτήσεων των βουλευτών τέθηκαν ζητήματα που αφορούν κυρίως την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις κυβερνοεπιθέσεις και την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των πολιτών. Οι βουλευτές ρώτησαν επίσης για τις εξωτερικές αναθέσεις εργασιών, την ώρα που αυξάνεται το προσωπικό σε οργανικές θέσεις. Ζητήθηκε να αποσταλεί γραπτώς στη Βουλή κατάλογος των συμβάσεων που υπογράφηκαν από την ανάληψη της διακυβέρνησης μέχρι σήμερα, με διευκρίνιση για το ποιες έγιναν με απευθείας ανάθεση και ποιες με ανοικτό διαγωνισμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ