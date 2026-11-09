Προειδοποίηση για παραπλανητικά ηλεκτρονικά μηνύματα που εμφανίζονται ως αποσταλμένα από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) εξέδωσε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο.
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου: Συστήνει προσοχή για παραπλανητικά e-mails
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου προειδοποιεί για μηνύματα που εμφανίζονται ως αποσταλμένα από το ίδιο, αλλά δεν προέρχονται από αυτό.
Όπως ανέφερε, έχουν περιέλθει στην αντίληψή του περιπτώσεις e-mails που παρουσιάζονται ως προερχόμενα από το ΧΑΚ, χωρίς να έχουν σταλεί από αυτό.
Το ΧΑΚ διευκρίνισε ότι η επίσημη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του είναι info@cse.com.cy και κάλεσε το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό με μηνύματα που χρησιμοποιούν ονομασίες ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις παρόμοιες με τις δικές του.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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