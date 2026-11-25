Ιστορική ημέρα για το Πακιστάν αποτελεί η 25η Νοεμβρίου 2026, καθώς ο Μοχάμεντ Ζεσάν Αλί έγινε ο πρώτος πολίτης της χώρας που ταξίδεψε στο Διάστημα, αλλά και ο πρώτος ξένος αστροναύτης που επιβιβάστηκε στον κινεζικό διαστημικό σταθμό Tiangong.
Έγραψε ιστορία: Ποιός είναι ο πρώτος Πακιστανός αστροναύτης που ταξίδεψε στο Διάστημα
Ο Αλί αναμένεται να παραμείνει στον διαστημικό σταθμό για διάστημα πέντε έως δέκα ημερών, πραγματοποιώντας επιστημονικά πειράματα.
Όπως μεταδίδουν το Reuters και το Associated Press, ο 40χρονος πιλότος αναχώρησε από το διαστημικό κέντρο Τζιουτσουάν της βορειοδυτικής Κίνας, μαζί με τους Κινέζους αστροναύτες Τανγκ Χονγκμπό και Γου Γι, στο πλαίσιο της αποστολής Shenzhou 24.
Ο Αλί αναμένεται να παραμείνει στον διαστημικό σταθμό για διάστημα πέντε έως δέκα ημερών, πραγματοποιώντας επιστημονικά πειράματα.
Η εκτόξευση προκάλεσε ενθουσιασμό στο Πακιστάν, όπου μαθητές και εργαζόμενοι στο διαστημικό ερευνητικό κέντρο της χώρας παρακολούθησαν ζωντανά την ιστορική αποστολή. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν χαρακτήρισε το επίτευγμα πηγή εθνικής υπερηφάνειας και έμπνευσης για τη νέα γενιά.
Η αποστολή αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της εξερεύνησης του Διαστήματος.
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