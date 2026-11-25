Τη σκηνοθεσία της 26ης ταινίας του Τζέιμς Μποντ έχει αναλάβει ο Ντενί Βιλνέβ, γνωστός για τις ταινίες «Dune», ενώ το σενάριο υπογράφει ο Στίβεν Νάιτ, δημιουργός της επιτυχημένης σειράς «Peaky Blinders».

Αν και η Amazon MGM Studios δεν έχει ανακοινώσει ακόμη ποια ηθοποιός θα αναλάβει τον πολυπόθητο ρόλο, δημοσιεύματα των διεθνών μέσων και αγορές προβλέψεων έχουν ήδη αναδείξει αρκετά ονόματα.

Την ίδια ώρα, η συζήτηση έχει περάσει δυναμικά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χρήστες αξιοποίησαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να οπτικοποιήσουν πιθανές πρωταγωνίστριες στο πλευρό του Πάτινσον. Οι εικόνες που κυκλοφορούν παρουσιάζουν διάφορες ηθοποιούς σε ύφος εμπνευσμένο από το σύμπαν του Τζέιμς Μποντ, δίνοντας νέα ώθηση στη σχετική φημολογία και τροφοδοτώντας ακόμη περισσότερο τις συζητήσεις των θαυμαστών.

Φλόρενς Πιου (Florence Pugh)

Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός συγκαταλέγεται στα επικρατέστερα ονόματα, σύμφωνα με τις αγορές προβλέψεων. Έχει ήδη συνεργαστεί με τον Ντενί Βιλνέβ στην ταινία «Dune: Part Two», ενώ διαθέτει εμπειρία σε παραγωγές δράσης, έχοντας υποδυθεί τη Γελένα Μπελόβα στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel.

Μάργκαρετ Κουάλεϊ (Margaret Qualley)

Η κόρη της Άντι ΜακΝτάουελ βρίσκεται εδώ και αρκετούς μήνες μεταξύ των ονομάτων που συζητούνται για τον ρόλο. Η ηθοποιός, η οποία ξεχώρισε μέσα από τη σειρά «Maid» και την ταινία «The Substance», συγκαταλέγεται στα φαβορί των αγορών προβλέψεων, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή της στην παραγωγή.

Ζεντάγια (Zendaya)

Το όνομα της Ζεντάγια απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη δυναμική μετά την ανακοίνωση του Ρόμπερτ Πάτινσον ως νέου Τζέιμς Μποντ. Οι δύο ηθοποιοί έχουν ήδη συνεργαστεί στην ταινία «The Drama», ενώ η πρωταγωνίστρια του «Euphoria» γνωρίζει καλά και τον σκηνοθέτη της νέας ταινίας, μέσα από τη συμμετοχή της στο franchise του «Dune».

Άνια Τέιλορ-Τζόι (Anya Taylor-Joy)

Η πρωταγωνίστρια του «The Queen’s Gambit» και του «Furiosa: A Mad Max Saga» αποτελεί ακόμη ένα όνομα που εμφανίζεται συστηματικά στα δημοσιεύματα για το επόμενο Bond Girl. Όπως και η Φλόρενς Πιου και η Ζεντάγια, έχει ήδη συνεργαστεί με τον Βιλνέβ, πραγματοποιώντας μια σύντομη εμφάνιση στο «Dune: Part Two».

Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney)

Η ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τις σειρές «Euphoria» και «The White Lotus» βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της φημολογίας. Το όνομά της έχει απασχολήσει επανειλημμένα τον διεθνή Τύπο, με τον Guardian να αναφέρεται στο ενδεχόμενο συμμετοχής της στη νέα κινηματογραφική εποχή του 007.

Αλεξάντρα Νταντάριο (Alexandra Daddario)

Η πρωταγωνίστρια του «The White Lotus» είναι μία από τις ηθοποιούς που οι θαυμαστές θα ήθελαν να δουν στο πλευρό του Πάτινσον. Μάλιστα, κλήθηκε να σχολιάσει τις σχετικές φήμες σε συνέντευξή της στο περιοδικό People, δηλώνοντας ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το ενδεχόμενο συμμετοχής της στην ταινία.

Τα υπόλοιπα ονόματα που ακούγονται

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου, μεταξύ των πιθανών επιλογών περιλαμβάνονται επίσης η Σόφι Τέρνερ, η Λίλι Τζέιμς, η Έμιλι Μπλαντ, η Λουπίτα Νιόνγκο, αλλά και η τραγουδίστρια Ντούα Λίπα.

Προς το παρόν, πάντως, η ταυτότητα του επόμενου Bond Girl παραμένει μυστήριο.