Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος της εκπομπής. Στο βίντεο, διάρκειας ενός λεπτού και 42 δευτερολέπτων, το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, οι δύο δημοσιογράφοι εμφανίζονται να ανταλλάσσουν βαριές εκφράσεις και προσωπικούς χαρακτηρισμούς, ενώ γίνεται λόγος ακόμη και για αποχώρηση από την εκπομπή.

Δείτε το βίντεο του καβγά:

ΕΠΟΣ !!!!!!!!!!!!! Απαιτώ να μάθω ποιος είναι ο ΤΡΙΣΚΑΤΑΡΑΤΟΣ που το βιντεοσκόπησε μέσα από το control room !!!!!!!!!!!!!! ΩΔΗ ΣΤΟΝ #ΧΙΜΠΑΤΖΗ !!! ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΜΠΙΝΕΛΙΚΙΑ !!!!!!!!!!! https://t.co/7ACl78d3ru — Δέσποτας Ο ΠΙΛΟΤΟΣ ✈ Ο ΠΟΘΗΤΟΣ🔥Ο ΚΒΑΝΤΙΚΟΣ🌌⚖ 🕯 (@JudgeJury7) November 24, 2026

«Ήταν μια στιγμή έντασης για τη δουλειά μας»

Οι δύο παρουσιαστές αφιέρωσαν σχεδόν δέκα λεπτά στην έναρξη της εκπομπής τους για να απαντήσουν στα σχόλια που προκάλεσε η δημοσιοποίηση του υλικού.

Ο Νίκος Στραβελάκης παραδέχθηκε ότι υπήρξε έντονη αντιπαράθεση, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι επρόκειτο για μια διαφωνία μεταξύ συνεργατών, η οποία αφορούσε αποκλειστικά τη δουλειά τους.

«Ήταν μια στιγμή έντασης για τη δική μας δουλειά, την οποία υπερασπιζόμαστε με πάθος εσύ κι εγώ περισσότερο από τον καθένα», ανέφερε.

Παράλληλα, απέρριψε τα σχόλια περί σκηνοθετημένης συμφιλίωσης, με αφορμή την αγκαλιά που αντάλλαξαν οι δύο παρουσιαστές στον αέρα της εκπομπής την προηγούμενη ημέρα.

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Παπακωστοπούλου υποστήριξε ότι η διαφωνία τους επιλύθηκε, ασκώντας κριτική σε συναδέλφους τους για τον τρόπο με τον οποίο σχολίασαν το περιστατικό.

«Τα συζητήσαμε, τα είπαμε και προχωρήσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εξώδικα από το Open – Νομικές ενέργειες από τους παρουσιαστές

Στο επίκεντρο των τοποθετήσεων των δύο δημοσιογράφων βρέθηκε η καταγραφή και δημοσιοποίηση του επεισοδίου, το οποίο δεν είχε μεταδοθεί στον τηλεοπτικό αέρα.

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, ο τηλεοπτικός σταθμός απέστειλε από το βράδυ της Τρίτης εξώδικα προς άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς, ζητώντας να μην κάνουν χρήση του συγκεκριμένου υλικού.

Ο Νίκος Στραβελάκης γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη ληφθεί νομικά μέτρα, ενώ η Κατερίνα Παπακωστοπούλου προανήγγειλε περαιτέρω ενέργειες για τον εντοπισμό των υπευθύνων για τη διαρροή.

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε, επίσης, στον αντίκτυπο που είχε η κυκλοφορία του βίντεο στην οικογένειά της, σημειώνοντας ότι το επίμαχο απόσπασμα προβλήθηκε, μεταξύ άλλων, και στο παιδί της μέσω του TikTok.