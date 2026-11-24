Όπως μεταδίδει το ισπανικό πρακτορείο Efe, η έρευνα, με επικεφαλής το Κέντρο Υπερυπολογιστών της Βαρκελώνης (BSC-CNS) και το Καταλανικό Ίδρυμα Έρευνας και Προηγμένων Μελετών (ICREA), καταδεικνύει ότι οι διαφορές στη χημική σύσταση της σκόνης επηρεάζουν τις αντιδράσεις της όταν έρχεται σε επαφή με μολυσμένο αέρα.

Η ορυκτή σκόνη αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από αιωρούμενα σωματίδια και μπορεί να διανύσει χιλιάδες χιλιόμετρα από τις ερήμους από τις οποίες προέρχεται. Στη διαδρομή της μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του αέρα, τα οικοσυστήματα και το κλίμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το BSC τη Δευτέρα, οι ερευνητές συνδύασαν παρατηρήσεις της αποστολής EMIT της NASA, η οποία διερευνά τις πηγές ορυκτής σκόνης στην επιφάνεια της Γης, με ατμοσφαιρικά υπολογιστικά μοντέλα. Το EMIT είναι φασματόμετρο απεικόνισης εγκατεστημένο στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η ομάδα εξέτασε πώς διαφορετικά ορυκτά της σκόνης επηρεάζουν την ατμοσφαιρική χημεία και πώς η σκόνη αλληλεπιδρά με το φως.

Ανάμεσα στα ορυκτά της ερημικής σκόνης, ο ασβεστίτης αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντικός για την ατμοσφαιρική χημεία. Όταν τα σωματίδια σκόνης έρχονται σε επαφή με την υγρασία, ο ασβεστίτης μπορεί να εξουδετερώσει όξινα αέρια, λειτουργώντας ως αντιόξινο στην ατμόσφαιρα.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να επηρεάσει τον σχηματισμό και την κατανομή σωματιδίων νιτρικών, θειικών και αμμωνίου, μεταβάλλοντας την ποιότητα του αέρα σε κατοικημένες περιοχές και επηρεάζοντας τα οικοσυστήματα όταν τα σωματίδια εναποτίθενται.

Η ενσωμάτωση στο ατμοσφαιρικό μοντέλο

Οι χάρτες του EMIT για τον ασβεστίτη και το οξείδιο του σιδήρου ενσωματώθηκαν στο ατμοσφαιρικό μοντέλο MONARCH, το οποίο αναπτύχθηκε στο BSC και εκτελέστηκε στον υπερυπολογιστή MareNostrum.

Το μοντέλο αξιοποίησε δορυφορικές παρατηρήσεις για να εκτιμήσει πού και σε ποιες ποσότητες εκπέμπεται σκόνη. Στη συνέχεια, οι ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις των ορυκτών αξιολογήθηκαν μέσω σύγκρισης με τις παρατηρήσεις.

Όταν οι ερευνητές εγκατέλειψαν τη συνήθη παραδοχή ότι η περιεκτικότητα της σκόνης σε ασβεστίτη είναι παρόμοια παντού, διαπίστωσαν σημαντικές διαφορές στην οξύτητα των αιωρούμενων σωματιδίων.

Σε ορισμένες περιοχές, η επίδραση ήταν αρκετά μεγάλη ώστε να αλλάξει σημαντικά τις χημικές συνθήκες της ατμόσφαιρας. Οι εντονότερες επιδράσεις καταγράφηκαν όταν η ορυκτή σκόνη ήρθε σε επαφή με νιτρικό οξύ και άλλους ρύπους.

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η γνώση της προέλευσης της σκόνης και των ορυκτών που περιέχει μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση της ατμοσφαιρικής χημείας και των επεισοδίων ρύπανσης.

«Η σκόνη της ερήμου δεν είναι χημικά η ίδια παντού. Ένα σύννεφο πλούσιο σε ασβεστίτη μπορεί να αλληλεπιδράσει με τον μολυσμένο αέρα πολύ διαφορετικά από ένα σύννεφο φτωχό σε ασβεστίτη», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Rubén Soussé Villa, ερευνητής στην ομάδα Ατμοσφαιρικής Σύνθεσης του Τμήματος Γεωεπιστημών στο BSC.

Πηγή: ΚΥΠΕ