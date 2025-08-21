Ένα νέο φεγγάρι (το 29ο) ανακάλυψε γύρω από τον Ουρανό το τηλεσκόπιο James Webb

Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb εντόπισε ένα φεγγάρι που δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ πριν σε τροχιά γύρω από τον Ουρανό, αυξάνοντας τον αριθμό των φυσικών δορυφόρων του σε 29.

Το φεγγάρι, στο οποίο δόθηκε το προσωρινό όνομα S/2025 U1, έχει διάμετρο μόλις 10 χιλιόμετρα, γι' αυτό και δεν ήταν ορατό από άλλα τηλεσκόπια και το διαστημικό σκάφος Voyager 2, όταν αυτό πέρασε από τον παγωμένο πλανήτη το 1986.

Τώρα, η κάμερα εγγύς υπέρυθρης ακτινοβολίας (NIRCam) του James Webb εντόπισε αναλαμπές ηλιακού φωτός σε μια σειρά από 10 εικόνες του Ουρανού με έκθεση 40 λεπτών, οι οποίες αποκάλυψαν την παρουσία του φευγαλέου φεγγαριού, αναφέρει το LiveScience.

«Κανένας άλλος πλανήτης δεν έχει τόσα πολλά μικρά εσωτερικά φεγγάρια όσο ο Ουρανός, και οι πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις τους με τους δακτυλίους υποδηλώνουν μια χαοτική ιστορία που θολώνει τα όρια μεταξύ ενός συστήματος δακτυλίων και ενός συστήματος φεγγαριών», δήλωσε ο Μάθιου Τισκαρένο, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο SETI.

«Επιπλέον, το νέο φεγγάρι είναι μικρότερο και πολύ πιο αχνό από το μικρότερο των προηγουμένως γνωστών εσωτερικών φεγγαριών, γεγονός που καθιστά πιθανό να υπάρχει ακόμη περισσότερη πολυπλοκότητα που δεν έχει ανακαλυφθεί», συμπλήρωσε ο Τισκαρένο, μέλος της ομάδας που ανακάλυψε το S/2025 U1.

2,9 δισ. χιλιόμετρα μακριά

Ο Ουρανός, που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1781 από τον Γερμανοβρετανό αστρονόμο Φρέντερικ Ουίλιαμ Χέρσελ, είναι ο έβδομος πλανήτης από τον Ήλιο και περιστρέφεται γύρω από αυτόν σε απόσταση 2,9 δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων, σχεδόν 20 φορές μακρύτερα από τη Γη, σύμφωνα με τη NASA.

Αυτή η τεράστια απόσταση σημαίνει ότι πολλά από όσα γνωρίζουμε για τον μακρινό, παγωμένο πλανήτη προέρχονται από δεδομένα που συλλέχθηκαν από το διαστημικό σκάφος Voyager 2 της NASA, το οποίο πέρασε από τη γειτονιά του πριν από 40 χρόνια — ωστόσο, ακόμη και αυτές οι πληροφορίες έχουν αναθεωρηθεί.

Ο Ουρανός και κάποια από τα φεγγάρια του, με το νεοανακαλυφθέν S/2025 U1 μέσα σε κύκλο

NASA, ESA, CSA, STScI, M. El Moutamid (SwRI), M. Hedman (University of Idaho)

Το νεοανακαλυφθέν φεγγάρι, το 14ο μέλος ενός συστήματος μικρών φεγγαριών μέσα στις τροχιές των μεγαλύτερων φεγγαριών Μιράντα, Άριελ, Ουμβριήλ, Τιτάνια και Όμπερον, απέχει 56.000 χλμ. από το κέντρο του Ουρανού. Έχει σχεδόν κυκλική τροχιά, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μην έχει απομακρυνθεί πολύ από το σημείο όπου σχηματίστηκε. Η θέση του μέσα στους σκοτεινούς εσωτερικούς δακτυλίους του Ουρανού (ο πλανήτης έχει 13 δακτυλίους, χωρισμένους σε ένα εσωτερικό σύστημα και ένα εξωτερικό ζεύγος) εξηγεί πιθανώς γιατί δεν είχε εντοπιστεί για τόσο καιρό.

Η επίσημη ονομασία του φεγγαριού αναμένεται να εγκριθεί από την Διεθνή Αστρονομική Ένωση, αλλά πιθανότατα θα πάρει το όνομά του από έναν χαρακτήρα των έργων του Ουίλιαμ Σαίξπηρ ή του Αλεξάντερ Πόουπ, από τους οποίους έχουν πάρει τα ονόματά τους και τα άλλα φεγγάρια του πλανήτη.

cnn.gr