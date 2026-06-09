Ευρωκοινοβούλιο: Πράσινο φως στην έκθεση Φουρλά για στήριξη των εργαζομένων στον τομέα της υγείας

Η βελτίωση των μισθών, των συνθηκών εργασίας, η αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης είναι στο επίκεντρο έκθεσης του Ευρωβουλευτή ΔΗΣΥ και ΕΛΚ, Λουκά Φουρλά για την κρίση του υγειονομικού εργατικού δυναμικού, η οποία υπερψηφίστηκε από την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ο.Υ.Υ.Κ. – ΣΕΚ, στην έκθεση δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στο ζήτημα της εγκατάλειψης του επαγγέλματος, καθώς και στην παροχή κινήτρων για την παραμονή των επαγγελματιών υγείας στη χώρα τους. Παράλληλα, προωθείται η στήριξη της ψυχικής υγείας των επαγγελματιών υγείας και η ασφαλής στελέχωση των νοσηλευτηρίων και άλλων κέντρων υγείας.

Σημειώνεται ότι η υπερψήφισή της αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της ανάγκης για μια πιο συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση στελέχωσης του τομέα της υγείας, με στόχο τη διασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Μέσω της ανακοίνωσης, η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Υγείας Κύπρου (Ο.Υ.Υ.Κ. – ΣΕΚ) χαιρετίζει την υπερψήφιση της Έκθεσης, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την ανάδειξη των προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες Υγείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και για τις προτάσεις που περιλαμβάνονται προς ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των συστημάτων υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Έκθεσης, πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου συνάντηση του Ευρωβουλευτή με την Κλαδική Επιτροπή Νοσηλευτών και Μαιών της Ο.Υ.Υ.Κ. – ΣΕΚ, κατά την οποία κατατέθηκαν απόψεις και εισηγήσεις για τα προβλήματα, που αντιμετωπίζει ο κλάδος και για τις αναγκαίες παρεμβάσεις που απαιτούνται τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως αναφέρεται, η υπερψήφιση της Έκθεσης στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ότι η υγεία και οι άνθρωποί της πρέπει να αποτελέσουν κορυφαία ευρωπαϊκή προτεραιότητα, για να προστατευτεί η ποιότητα των εθνικών συστημάτων υγείας.