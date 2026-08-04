Eurostat: Στο 34,1% η διαδικτυακή αγορά εισιτηρίων στην Κύπρο - Ψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Στο 34,1% διαμορφώθηκε στην Κύπρο το ποσοστό των ατόμων που αγόρασαν διαδικτυακά εισιτήρια για εκδηλώσεις το 2025, κατά τους τρεις μήνες που προηγήθηκαν της ετήσιας έρευνας για τη χρήση τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών από τα νοικοκυριά και τα άτομα.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat, το ποσοστό της Κύπρου ήταν υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 26,8%.

Επισημαίνεται πως καθώς τα φεστιβάλ και οι συναυλίες γεμίζουν το καλοκαιρινό ημερολόγιο, πολλοί άνθρωποι αγοράζουν διαδικτυακά εισιτήρια για εκδηλώσεις.

Το 2025 το 26,8% των ατόμων στην ΕΕ είχε αγοράσει διαδικτυακά εισιτήρια για εκδηλώσεις κατά τους τρεις μήνες που προηγήθηκαν της ετήσιας έρευνας. Το ποσοστό αυτό ήταν αυξημένο κατά 3,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με τη Eurostat.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στην Ιρλανδία, όπου περισσότεροι από τους μισούς πολίτες είχαν αγοράσει διαδικτυακά εισιτήρια για εκδηλώσεις κατά τους προηγούμενους τρεις μήνες. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό στην Ιρλανδία ανήλθε στο 51,5%, ενώ ακολούθησαν η Ολλανδία με 48,1% και η Δανία με 47,9%.

Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Βουλγαρία με 11,4%, στη Ρουμανία με 12,6% και στην Ιταλία με 14,2%.

Πηγή: ΚΥΠΕ