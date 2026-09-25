«Δεν χτίζεται με φόβο η ειρήνη, αλλά με τόλμη»: Ο Μεχμέτ Χαρματζί εξηγεί γιατί αποσύρθηκε από το Cyprus Forum - Το «ευχαριστώ» στον Προύντζο

Την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση για τις εξελίξεις που αφορούν το Cyprus Forum, έκανε ο Τουρκοκύπριος δήμαρχος Λευκωσίας Μεχμέτ Χαρμαντζί, όπου επικεντρώνει την προσοχή του όχι στη δική του αποχώρηση από τη διοργάνωση, αλλά στη στάση αλληλεγγύης που, όπως αναφέρει, επέδειξε ο δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο κ. Χαρμαντζί αναφέρει ότι μέχρι σήμερα συμμετείχε σε εκδηλώσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό με την ιδιότητά του ως «Ηγέτης της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας Λευκωσίας», υποστηρίζοντας ότι προτεραιότητά του ήταν πάντοτε η αξιοποίηση κάθε πλατφόρμας που ενισχύει τη συμφιλίωση και τη συνεργασία μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Όπως σημειώνει, το ζήτημα που προέκυψε δεν αφορούσε τίτλους ή ιδιότητες, αλλά αυτό που χαρακτηρίζει ως «μονόπλευρη και άνευ ευαισθησίας υποχώρηση» του Cyprus Forum απέναντι σε πιέσεις και απαιτήσεις που αποδίδει σε «ρατσιστική και διασπαστική προπαγανδιστική μηχανή».

Ο κ. Χαρμαντζί αναφέρει ότι η απόφασή του να αποχωρήσει ήταν δύσκολη και λήφθηκε έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση, προσθέτοντας ότι αρχικά κοινοποιήθηκε ιδιωτικά στους διοργανωτές και δεν δημοσιοποιήθηκε.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον δήμαρχο Λευκωσίας Χαράλαμπο Προύντζο, τον οποίο ευχαριστεί δημόσια για αυτό που χαρακτηρίζει ως στάση θάρρους, ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης.

«Όταν αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε μαζί σε αυτή την εκδήλωση, κοινός μας στόχος ήταν να ενισχύσουμε τον διάλογο, την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία μεταξύ των κοινοτήτων μας. Αυτή τη φορά, όχι συμμετέχοντας μαζί αλλά αποχωρώντας μαζί, πετύχαμε τον στόχο μας», αναφέρει.

Ο Τουρκοκύπριος δήμαρχος υποστηρίζει ακόμη ότι θα συνεχίσει να εργάζεται μαζί με τον κ. Προύντζο για την ενίσχυση της συνεργασίας στη Λευκωσία και για την καταπολέμηση, όπως αναφέρει, των προσπαθειών καλλιέργειας εχθρότητας και μίσους μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

«Ανεξάρτητα από τίτλους ή καθεστώτα, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μαζί απέναντι σε όσους προσπαθούν να σπείρουν εχθρότητα και μίσος μεταξύ των κοινοτήτων μας», σημειώνει.

Καταλήγοντας, τονίζει ότι «η ειρήνη δεν μπορεί να οικοδομηθεί με τον φόβο. Οικοδομείται με θάρρος».