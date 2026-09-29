Στην Κύπρο την Τετάρτη ο Νίκος Δένδιας – Θα παραστεί στις εκδηλώσεις της 1ης Οκτωβρίου

Στην Κύπρο θα μεταβεί την Τετάρτη ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την 66η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Κατά την παραμονή του στο νησί, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας.

Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, ο Έλληνας Υπουργός θα καταθέσει στεφάνι στον ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ στο Προεδρικό Μέγαρο, μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος στη συνέχεια θα τον δεχθεί.

Ακολούθως, ο κ. Δένδιας θα παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση στη Λευκωσία για την 66η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ