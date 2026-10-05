Από αρχές 2027 σε εφαρμογή ο νέος Κανονισμός ΕΕ για τα μηχανήματα

Στις 14 Ιανουαρίου 2027, τίθεται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1230 για τα μηχανήματα, που καταργεί τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις (Οδηγία 2006/42/ΕΚ), σύμφωνα με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ), το οποίο παραθέτει επίσης τις βασικές αλλαγές που προβλέπονται.

Το Τμήμα υπενθυμίζει σε όλους τους εισαγωγείς ότι τα μηχανήματα, ανεξάρτητα αν προορίζονται για επαγγελματική ή προσωπική χρήση, πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις πρόνοιες του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Υπενθυμίζει περαιτέρω ότι για να επιτρέπεται η εισαγωγή μηχανημάτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων) στην Κύπρο από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (περιλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου), θα πρέπει αυτά να συνοδεύονται από τα ελάχιστα τεκμήρια συμμόρφωσης, όπως σήμανση, με ανεξίτηλο, ευδιάκριτο και ευανάγνωστο τρόπο πάνω στο μηχάνημα, που να περιλαμβάνει το όνομα και τα στοιχεία του μηχανήματος και του κατασκευαστή του και τη σήμανση CE, δήλωση ΕΕ Συμμόρφωσης (είτε σε έντυπη είτε σε ψηφιακή μορφή μέσω QR code/συνδέσμου), οδηγίες χρήσης και πληροφορίες ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα, τεχνικό φάκελο, στην κατοχή του κατασκευαστή και σε πρόσωπο που αυτός θα υποδείξει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να απαιτείται η προσκόμισή του κατά τον αρχικό τελωνειακό έλεγχο.

Όπως αναφέρεται, οι βασικότερες αλλαγές που εισάγονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1230 περιλαμβάνονται η δυνατότητα η δήλωση ΕΚ Συμμόρφωσης μπορεί να παρέχεται ψηφιακά, οι κατασκευαστές να μπορούν να παρέχουν τις οδηγίες χρήσης σε ψηφιακή μορφή (π.χ. μέσω QR code ή συνδέσμου στο προϊόν), αλλά αν ο αγοραστής το ζητήσει κατά την αγορά, ο κατασκευαστής υποχρεούται να του παρέχει τις οδηγίες σε έντυπη μορφή δωρεάν εντός ενός μηνός.

Για ορισμένα μηχανήματα πολύ υψηλού κινδύνου καταργείται η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης από τον κατασκευαστή και απαιτείται υποχρεωτική εμπλοκή Κοινοποιημένου Οργανισμού.

Καλύπτονται τα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που εξασφαλίζουν λειτουργίες ασφαλείας.

Τα συστήματα ελέγχου των μηχανημάτων πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να προστατεύονται από σκόπιμες ή ακούσιες εξωτερικές παρεμβάσεις (π.χ. hacking μέσω διαδικτύου ή κακόβουλο λογισμικό).

Εισάγονται επίσης αυστηρότερες απαιτήσεις για τη διεπαφή ανθρώπου-μηχανής και την ασφάλεια αυτόνομων κινητών μηχανημάτων.

Καθορίζονται με απόλυτη ακρίβεια οι νομικές ευθύνες όχι μόνο των κατασκευαστών, αλλά και των εισαγωγέων και διανομέων.

Εάν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο επιφέρει μια «ουσιαστική τροποποίηση» σε ένα υφιστάμενο μηχάνημα (αλλάζοντας τη χρήση του ή τον βαθμό επικινδυνότητάς του), θεωρείται πλέον κατασκευαστής. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνει εκ νέου όλη τη διαδικασία σήμανσης CE και τεχνικής τεκμηρίωσης.

Συνεπώς αναφέρει το Τμήμα με βάση τα πιο πάνω, ο κάθε εισαγωγέας πρέπει να μελετήσει τις πρόνοιες του νέου Κανονισμού και να ελέγξει ότι το μηχάνημα που θα παραγγείλει είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας και ότι υπάρχουν όλα τα τεκμήρια για να επιτραπεί η εισαγωγή του στην Κύπρο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα θεωρείται ότι είναι ακατάλληλο και δεν θα επιτρέπεται η εισαγωγή του.

Διευκρινίζει επίσης ότι για εισαγωγή νέων και μεταχειρισμένων μηχανημάτων από τη Μεγάλη Βρετανία, πρέπει να γίνει πλήρης διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης με βάση τον νέο ευρωπαϊκό Κανονισμό 2023/1230, να εκδοθεί Δήλωση ΕΕ Συμμόρφωσης και να τοποθετηθεί σήμανση CE, όπως για οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα και ότι δεν θα γίνονται δεκτά έγγραφα που παραπέμπουν στην Οδηγία 2006/42/ΕΕ, η οποία θα καταργηθεί.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ