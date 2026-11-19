Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κρίστιαν Βίγκαντ ρωτήθηκε σχετικά με την κοινή διακήρυξη Κίνας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών και πιο συγκεκριμένα για τη δέσμευση περί μεταρρύθμισης των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και για την αναφορά ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και άλλοι παρόμοιοι οργανισμοί «δεν πρέπει να κάνουν κατάχρηση της δικαιοδοσίας τους».
Κομισιόν: Ακλόνητη η στήριξη στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μετά την κοινή διακήρυξη ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας
Την προσήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή δικαιοσύνη και τη στήριξή της στον ΟΗΕ και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο επανέλαβε η Κομισιόν, αποφεύγοντας να σχολιάσει επί της ουσίας την κοινή διακήρυξη ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας
Ο κ. Βίγκαντ απέφυγε να σχολιάσει επί της ουσίας την κοινή διακήρυξη και τη συνάντηση των τριών ηγετών, επισημαίνοντας ότι οι συνομιλίες μόλις ολοκληρώθηκαν και ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις.
Αναφερόμενος στον ΟΗΕ, υπογράμμισε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φυσικά ένθερμος υποστηρικτής των Ηνωμένων Εθνών. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αποτελούν συλλογικά τον μεγαλύτερο χρηματοδότη των Ηνωμένων Εθνών. Υποστηρίζουμε, βεβαίως, την ατζέντα μεταρρυθμίσεων του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ».
Σε ό,τι αφορά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τη διεθνή δικαιοσύνη, ο κ. Βίγκαντ υπενθύμισε την πάγια θέση της ΕΕ, όπως αυτή είχε εκφραστεί σε δήλωση του εκπροσώπου της πριν από περίπου έναν μήνα, τονίζοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναβεβαιώνει την ακλόνητη προσήλωσή της στη διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες, θεμελιώδες μέρος της οποίας αποτελεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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