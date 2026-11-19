Η Επιτροπή τονίζει ότι οι οικονομικοί φορείς πρέπει να γνωρίζουν ποιες υποχρεώσεις αναφοράς οφείλουν να τηρούν και, γι’ αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της οδηγίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, Κύπρος και Φινλανδία δεν κοινοποίησαν εντός της προθεσμίας, η οποία έληξε στις 28 Νοεμβρίου 2025, τα εθνικά μέτρα για τις υποχρεώσεις αναφοράς σχετικά με τις εκπομπές θορύβου.

Η αιτιολογημένη γνώμη ακολουθεί τις προειδοποιητικές επιστολές που είχαν σταλεί τον Ιούλιο του 2026 και αποτελεί το δεύτερο βήμα της διαδικασίας επί παραβάσει. Οι δύο χώρες έχουν πλέον δύο μήνες για να απαντήσουν και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Αν δεν το πράξουν, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ