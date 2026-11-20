Την Κυριακή, το Ταλίν κατηγόρησε τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας ότι επιχείρησαν να προκαλέσουν εμπρησμό σε εσθονική αμυντική εταιρεία. Σύμφωνα με την εσθονική πλευρά, πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό αυτού του είδους φέτος. Τότε, δεν είχε διευκρινιστεί για πόσο διάστημα θα παρέμεναν κλειστά τα περάσματα.

«Το κλείσιμο των μεθοριακών περασμάτων δεν αποτελεί αντίδραση σε ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά το επόμενο βήμα μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και την αυξανόμενη συχνότητα δολιοφθορών και υβριδικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη», ανέφερε σήμερα σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας, Μάργκους Τσάκνα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απέρριψε τη Δευτέρα την κατηγορία της Εσθονίας, χαρακτηρίζοντάς την μέρος ενός μοτίβου ψευδών καταγγελιών ευρωπαϊκών χωρών σε βάρος της Μόσχας.

Η ρωσική πρεσβεία στο Ταλίν δεν είχε ανταποκριθεί μέχρι στιγμής σε αίτημα του Reuters για πρόσθετο σχόλιο. Η Μόσχα απορρίπτει τακτικά τις κατηγορίες ευρωπαϊκών αρχών περί εμπλοκής της σε επιχειρήσεις δολιοφθοράς.

Η Εσθονία, μέλος του NATO και της ΕΕ και ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας, διαθέτει σήμερα πέντε συνοριακά περάσματα από τα οποία οι ταξιδιώτες μπορούν να εισέλθουν στη Ρωσία ή να αναχωρήσουν από αυτήν, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, κατηγόρησε την Εσθονία ότι σχεδιάζει να υψώσει ένα νέο «Σιδηρούν Παραπέτασμα» και δήλωσε ότι η Μόσχα θα απαντήσει στην απόφαση για κλείσιμο των συνόρων για τουλάχιστον έξι μήνες.

«Αν το Ταλίν προχωρήσει στα σχέδια αυτά, η χώρα μας θα λάβει ως απάντηση τα απαραίτητα πολιτικά και διπλωματικά μέτρα για να προστατεύσει τα εθνικά της συμφέροντα», δήλωσε η Ζαχάροβα κατά τη διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στη Μόσχα.

«Τέτοιες κινήσεις ισοδυναμούν με απόπειρες να υψωθεί ένα νέο Σιδηρούν Παραπέτασμα, με ψευδή προσχήματα περί κάποιας απειλής από ανατολάς», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ