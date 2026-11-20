Σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, εντοπίστηκαν 11 εναέρια αντικείμενα που ενδέχετο να εισέλθουν στον πολωνικό εναέριο χώρο, με τρία να επιβεβαιώνεται ότι τον παραβίασαν. Ο επιχειρησιακός διοικητής των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Ιρένεους Νόβακ, ανέφερε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε κατά την επίθεση 26 πυραύλους Κάλιμπρ, 72 πυραύλους Kh-101 και 503 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 202 ήταν drones με κινητήρα τζετ.

🚨 #POLAND: An unidentified flying object has crashed dangerously close to residential buildings in the Lublin region, near the Ukrainian border. Emergency services have secured the site as authorities investigate its origin. #ElevenF1 #bist100 #debate https://t.co/2yADqcNDhm — Eyes on the Globe (@eyes_globe) November 20, 2026

Νωρίτερα, οι πολωνικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για πιθανή παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας, έπειτα από αναφορές ότι άγνωστο αντικείμενο ενδέχεται να κατέπεσε στη νοτιοανατολική Πολωνία, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Όπως ανέφερε η επιχειρησιακή διοίκηση, εξετάζονται τα δεδομένα των ραντάρ και θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα εφόσον διαπιστωθεί οποιαδήποτε απειλή.

🇵🇱📷 Air raid sirens went off across eastern Poland this morning as Russia pounded Ukraine. Now there's footage of a possible explosion on the POLISH side. #Poland #Russia #Ukraine #EasternPoland #AirRaidAlert #AirRaidSirens #PossibleExplosion #ExplosionReported https://t.co/hQgNacdXZc — VIRAL VOLT (@ViralVolT1) November 20, 2026

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε αρχικά ότι δεν υπήρχε απειλή από αέρος και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονταν επί τόπου. Αργότερα, ανακοίνωσε ότι τρία ρωσικά αντικείμενα εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο, ότι και τα τρία κατέληξαν σε πολωνικό έδαφος και ότι το ένα εξερράγη, χωρίς ωστόσο να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές.

🚨🇷🇺🇵🇱 #BREAKING: A Russian Kh-101 cruise missile has landed inside Poland, just 80 km from the Ukrainian border. #Poland #Ukraine https://t.co/NBOaBEvvhx — Newslive 24x7 🅧︎ (@kanpurtak) November 20, 2026

Ο Πολωνός πρωθυπουργός εκτίμησε ότι το περιστατικό «δεν μοιάζει τυχαίο» και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για εσκεμμένη πρόκληση. Εξέφρασε επίσης την υπόθεση ότι το συμβάν ίσως συνδέεται με στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή της Νόβα Ντέμπα, όπου βρίσκονταν υπουργοί Άμυνας διαφόρων χωρών, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται μόνο για μια υπόθεση. Σύμφωνα με τον ίδιο, είχε εκτενείς επαφές με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ και Ευρωπαίους ηγέτες για το περιστατικό.