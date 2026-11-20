Έπειτα από μία σειρά δημοσίων παρεμβάσεων, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέτει υποψηφιότητα επειδή η φωνή της Γαλλίας «δεν ακούγεται διεθνώς» και επειδή η δημοκρατία στη χώρα λειτουργεί προβληματικά. Ο Ντομινίκ ντε Βιλπέν έκανε λόγο για ένα επικίνδυνο για τη γαλλική κοινωνία «σύμφωνο ανάμεσα στον λεπενισμό, τον μελανσονισμό και τον μακρονισμό».

Με βάση τις εκτιμήσεις γαλλικών μέσων ενημέρωσης, ως σήμερα έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν την προεδρία 38 άτομα.

Είναι η δεύτερη φορά που ο 73χρονος σήμερα Ντομινίκ ντε Βιλπέν δηλώνει ότι επιθυμεί να είναι υποψήφιος για την γαλλική προεδρία. Την προηγούμενη φορά, το 2012, δεν κατάφερε να συγκεντρώσει υπέρ της υποψηφιότητας του τις αναγκαίες, σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, 500 υπογραφές εκλεγμένων Γάλλων και η υποψηφιότητά του δεν κατέστη εφικτό να επικυρωθεί.

Το 2025 ο Ντομινίκ ντε Βιλπέν ίδρυσε ένα νέο κόμμα, την «Ουμανιστική Γαλλία», με στόχο να τοποθετηθεί πολιτικά στο κέντρο του γαλλικού πολιτικού σκηνικού. Ο Ντομινίκ ντε Βιλπέν εισέβαλε στο προσκήνιο της διεθνούς επικαιρότητας τον Φεβρουάριο του 2003, οπότε λαμβάνοντας το λόγο ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με την τότε ιδιότητα του Υπουργού Εξωτερικών της Γαλλίας και με μία εξαιρετικά δομημένη ομιλία, επιτέθηκε σφοδρά κατά του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράκ, προκαλώντας την αντίδραση του Αμερικανού ομολόγου του Κόλινς Πάουελ.

Πηγή: ΚΥΠΕ