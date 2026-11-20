Ο Ντομινίκ ντε Βιλπέν, πρώην Πρωθυπουργός της Γαλλίας επί προεδρίας Ζακ Σιράκ, επισημοποίησε σήμερα από το Παρίσι την έκδηλη από καιρό απόφασή του να διεκδικήσει την ερχόμενη άνοιξη την προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας.
Γαλλία: Υποψήφιος για την προεδρία ο πρώην πρωθυπουργός Ντομινίκ ντε Βιλπέν
Με βάση τις εκτιμήσεις γαλλικών μέσων ενημέρωσης, ως σήμερα έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν την προεδρία 38 άτομα
Έπειτα από μία σειρά δημοσίων παρεμβάσεων, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέτει υποψηφιότητα επειδή η φωνή της Γαλλίας «δεν ακούγεται διεθνώς» και επειδή η δημοκρατία στη χώρα λειτουργεί προβληματικά. Ο Ντομινίκ ντε Βιλπέν έκανε λόγο για ένα επικίνδυνο για τη γαλλική κοινωνία «σύμφωνο ανάμεσα στον λεπενισμό, τον μελανσονισμό και τον μακρονισμό».
Με βάση τις εκτιμήσεις γαλλικών μέσων ενημέρωσης, ως σήμερα έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν την προεδρία 38 άτομα.
Είναι η δεύτερη φορά που ο 73χρονος σήμερα Ντομινίκ ντε Βιλπέν δηλώνει ότι επιθυμεί να είναι υποψήφιος για την γαλλική προεδρία. Την προηγούμενη φορά, το 2012, δεν κατάφερε να συγκεντρώσει υπέρ της υποψηφιότητας του τις αναγκαίες, σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, 500 υπογραφές εκλεγμένων Γάλλων και η υποψηφιότητά του δεν κατέστη εφικτό να επικυρωθεί.
Το 2025 ο Ντομινίκ ντε Βιλπέν ίδρυσε ένα νέο κόμμα, την «Ουμανιστική Γαλλία», με στόχο να τοποθετηθεί πολιτικά στο κέντρο του γαλλικού πολιτικού σκηνικού. Ο Ντομινίκ ντε Βιλπέν εισέβαλε στο προσκήνιο της διεθνούς επικαιρότητας τον Φεβρουάριο του 2003, οπότε λαμβάνοντας το λόγο ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με την τότε ιδιότητα του Υπουργού Εξωτερικών της Γαλλίας και με μία εξαιρετικά δομημένη ομιλία, επιτέθηκε σφοδρά κατά του πολέμου των ΗΠΑ στο Ιράκ, προκαλώντας την αντίδραση του Αμερικανού ομολόγου του Κόλινς Πάουελ.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.