Αναφορές από πολίτες σχετικά με διοικητικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τις διελεύσεις τους προς τις ελεύθερες περιοχές, οι οποίες, όπως υποστηρίζεται, δεν παρουσιάζονταν στο παρελθόν, αποκάλυψε ότι έχει λάβει ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τούφαν Έρχιουρμαν.
Έρχιουρμαν: Πολίτες καταγγέλλουν νέα προβλήματα στις διελεύσεις - Αναφορές για πρόσθετους ελέγχους στα οδοφράγματα
Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αναφέρει ότι έχουν υποβληθεί παράπονα για διοικητικές δυσκολίες κατά τις διελεύσεις προς τις ελεύθερες περιοχές, αποδίδοντας τις καθυστερήσεις σε διαδικασία ανανέωσης καταχωρίσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Σε ανάρτησή του, ο κ. Έρχιουρμαν αναφέρει ότι οι σχετικές καταγγελίες διαβιβάστηκαν μέσω της αρμόδιας τεχνικής επιτροπής και ότι η απάντηση που δόθηκε δημοσιοποιήθηκε σήμερα μέσω δημοσιεύματος στα μέσα ενημέρωσης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται, βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία «ανανέωσης των καταχωρίσεων», γεγονός που εξηγεί γιατί ζητούνται πρόσθετα έγγραφα από ορισμένους πολίτες κατά τη διέλευσή τους.
Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αναφέρει ακόμη ότι, βάσει των ίδιων πληροφοριών, μετά την ολοκλήρωση της ανανέωσης των καταχωρίσεων οι διελεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν όπως προηγουμένως.
Παράλληλα, καλεί τους πολίτες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν επανειλημμένα αιτήματα για προσκόμιση πρόσθετων εγγράφων να ενημερώσουν σχετικά τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να διαπιστωθεί εάν το ζήτημα συνεχίζεται.
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