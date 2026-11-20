Ο κατασκευαστής Toyota και Lexus έχει προβεί στην ανάκληση 249 οχημάτων λόγω ελαττωματικού αερόσακου TAKATA, με προθεσμία λήψης διορθωτικού μέτρου εντός 8 μηνών, αναφέρει, σε ανακοίνωση του, σύμφωνα με πληροφόρηση που έχει λάβει από την εταιρεία Dickran Ouzounian Co. LTD, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.
Νέα προειδοποίηση για επικίνδυνους αερόσακους Takata – Ανακαλούνται 249 οχήματα Toyota και Lexus, δείτε τον πίνακα
Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών προειδοποιεί ότι η ύπαρξη ελαττωματικού αερόσακου στο όχημα δύναται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
Σημειώνει ότι η ύπαρξη ελαττωματικού αερόσακου στο όχημα δύναται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών συστήνει τη μη χρήση των επηρεαζόμενων οχημάτων μέχρι την αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος, ενώ βάσει όσων αναφέρονται πιο πάνω, καλούνται οι ιδιοκτήτες των οχημάτων όπως επικοινωνήσουν με τον διανομέα του κατασκευαστή, που στην Κύπρο είναι η εταιρεία Dickran Ouzounian Co.LTD, για περαιτέρω οδηγίες.
Τα επηρεαζόμενα οχήματα έχουν ως ακολούθως:
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.