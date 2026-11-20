Σημειώνει ότι η ύπαρξη ελαττωματικού αερόσακου στο όχημα δύναται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών συστήνει τη μη χρήση των επηρεαζόμενων οχημάτων μέχρι την αντικατάσταση του ελαττωματικού εξαρτήματος, ενώ βάσει όσων αναφέρονται πιο πάνω, καλούνται οι ιδιοκτήτες των οχημάτων όπως επικοινωνήσουν με τον διανομέα του κατασκευαστή, που στην Κύπρο είναι η εταιρεία Dickran Ouzounian Co.LTD, για περαιτέρω οδηγίες.

Τα επηρεαζόμενα οχήματα έχουν ως ακολούθως: