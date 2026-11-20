Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι δεν διοργανώνει τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Παράλληλα, συστήνει σε όσους λάβουν το σχετικό μήνυμα να μην το προωθήσουν, να μην ανοίξουν τον σύνδεσμο που περιλαμβάνει και να μην καταχωρίσουν προσωπικά τους στοιχεία.

Η Χαραλαμπίδης-Κρίστης επισημαίνει ότι πρόκειται για απάτη και καλεί το κοινό να αγνοήσει οποιαδήποτε τέτοια επικοινωνία εμφανίζεται στο όνομά της.