Σε προειδοποίηση προς το κοινό προχώρησε η γνωστή γαλακτοβιομηχανία Χαραλαμπίδης-Κρίστης, ενημερώνοντας ότι κυκλοφορούν παραπλανητικά μηνύματα που χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας και κάνουν λόγο για διαγωνισμό με έπαθλο 800 ευρώ.
Απάτη με μανδύα γνωστής γαλακτοβιομηχανίας - Διοργανώνουν διαγωνισμό με €800 έπαθλο στο όνομα της
Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι δεν διοργανώνει τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εταιρεία ξεκαθαρίζει ότι δεν διοργανώνει τον συγκεκριμένο διαγωνισμό και καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Παράλληλα, συστήνει σε όσους λάβουν το σχετικό μήνυμα να μην το προωθήσουν, να μην ανοίξουν τον σύνδεσμο που περιλαμβάνει και να μην καταχωρίσουν προσωπικά τους στοιχεία.
Η Χαραλαμπίδης-Κρίστης επισημαίνει ότι πρόκειται για απάτη και καλεί το κοινό να αγνοήσει οποιαδήποτε τέτοια επικοινωνία εμφανίζεται στο όνομά της.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.