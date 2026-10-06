Νέες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για καρκινογόνους παράγοντες με αναφορά σε πυροσβέστες

Σύμφωνα με το κείμενο, οι πυροσβέστες και το υπόλοιπο προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να εκτίθενται στην εργασία τους σε διάφορους επικίνδυνους παράγοντες, μεταξύ των οποίων ουσίες καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή. Οι εργοδότες θα πρέπει να αξιολογούν και να περιορίζουν τους σχετικούς κινδύνους. Αναφέρεται επίσης η δυνατότητα ανάπτυξης ειδικού διαδικτυακού εργαλείου εκτίμησης κινδύνου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/37/ΕΚ, η οποία προβλέπει την προσθήκη ουσιών και τον καθορισμό νέων οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης.

Οι αλλαγές αποσκοπούν στην ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και στη διασφάλιση κοινού ελάχιστου επιπέδου προστασίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης θα πρέπει να καθορίζονται ή να αναθεωρούνται με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα, καθώς και την αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων και της πρακτικής εφαρμογής τους.

Στις αλλαγές περιλαμβάνεται η κάλυψη εργασιών που συνεπάγονται έκθεση σε αναθυμιάσεις από διεργασίες συγκόλλησης, όταν αυτές περιέχουν ουσίες ή μείγματα που ταξινομούνται ως καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή τοξικά για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1Α ή 1Β. Οι αναθυμιάσεις συγκόλλησης ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ενώσεις εξασθενούς χρωμίου, ενώσεις νικελίου και κάδμιο, καθώς και ανόργανες ενώσεις του.

Η οδηγία εισάγει επίσης οριακές τιμές για το κοβάλτιο και τις ανόργανες ενώσεις κοβαλτίου. Το κείμενο αναφέρει ότι το μεταλλικό κοβάλτιο και διάφορες ενώσεις του πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης ως καρκινογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες κατηγορίας 1Β, ενώ η έκθεση μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση του δέρματος και του αναπνευστικού συστήματος.

Για το ισοπρένιο, το οποίο ταξινομείται ως καρκινογόνος παράγοντας κατηγορίας 1Β, καθορίζεται μακροπρόθεσμη οριακή τιμή επαγγελματικής έκθεσης 8,5 mg ανά κυβικό μέτρο ή 3 μέρη ανά εκατομμύριο.

Για το 1,4-διοξάνιο προβλέπεται μακροπρόθεσμη οριακή τιμή 7,3 mg ανά κυβικό μέτρο και βραχυπρόθεσμη οριακή τιμή 73 mg ανά κυβικό μέτρο. Προβλέπεται, επίσης, βιολογική οριακή τιμή για την παρακολούθηση της έκθεσης των εργαζομένων.

Η οδηγία διευκρινίζει ακόμη το καθεστώς για τον υδράργυρο και τις δισθενείς ανόργανες ενώσεις του, ώστε η σχετική οριακή τιμή να εφαρμόζεται στις ενώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για τους καρκινογόνους, μεταλλαξιογόνους και τοξικούς για την αναπαραγωγή παράγοντες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους εργαζομένους που έρχονται σε επαφή με επικίνδυνα φάρμακα, εφόσον αυτά περιέχουν καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες.

Οι εργαζόμενοι που εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν στις συγκεκριμένες ουσίες θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση. Αυτή θα προσαρμόζεται όταν εμφανίζονται νέοι ή μεταβαλλόμενοι κίνδυνοι και θα επαναλαμβάνεται όταν απαιτείται.

Πηγή: ΚΥΠΕ