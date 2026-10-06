Μαζικές μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία: 256.000 διαδηλωτές - Δακρυγόνα και συγκρούσεις με την Αστυνομία (φωτογραφίες)

Στη Μασσαλία και τη Νάντη, διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ όπου αναγράφονταν συνθήματα όπως «Το κράτος έχει σκοτώσει την εθνική εκπαίδευση», σε διαδηλώσεις οι οποίες στο μεγαλύτερο μέρος τους διεξήχθησαν σε ειρηνικό κλίμα. Στην Τουλούζη, γονείς κρατούνταν χέρι χέρι στην κεφαλή μιας πορείας στους δρόμους της πόλης.

Όμως, στο Στρασβούργο, τη Λυόν και τη Ρεν, βίαια επεισόδια καταγράφηκαν κατά διαστήματα στις διαδηλώσεις, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων και διαδηλωτές να ανάβουν φωτιές στους δρόμους και να εκτοξεύουν αντικείμενα.

«Υπάρχει ένα τόσο μεγάλο χάσμα ανάμεσα στις ελίτ και εμάς», δήλωσε ο Ουγκό Βετζέλ, που αποφοίτησε πρόσφατα από λύκειο του Στρασβούργου.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο στα υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού, προτού εξαπλωθούν σε ολόκληρη τη χώρα, θέτοντας μια σημαντική πρόκληση για την κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές πιέσεις και περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια.

Η Μαθητική Ένωση Λυκείων έκανε γνωστό πως περισσότερα από τα μισά λύκεια στη Γαλλία έχουν αποκλειστεί ή θα κλείσουν για σήμερα. Ορισμένες τοπικές εκπαιδευτικές αρχές επιχείρησαν να κάνουν διαδικτυακά μαθήματα.

«Θέλουμε περισσότερα χρήματα για το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα προκειμένου τα λύκεια να ανακαινιστούν», είπε η Ρομπέρτα, που επίσης αποφοίτησε πρόσφατα από το λύκειο και συμμετείχε σε μια διαμαρτυρία έξω από το περίβλεπτο σχολείο Henri IV στο Παρίσι.

Τα σχολεία αντιμετωπίζουν σειρά προβλημάτων, από διαρροές νερού έως επιδρομές αρουραίων, συμπλήρωσε η ίδια.

«Η Γενιά Z ξεσηκώνεται και θέλει να ακουστεί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η 19χρονη φοιτήτρια Λιλιά, η οποία πήγε να διαδηλώσει στο Παρίσι για χάρη του μικρού της αδελφού και των ξαδέλφων της. Η νεαρή γυναίκα ελπίζει ότι η νεολαία θα εισακουστεί από τον πρόεδρο Μακρόν. «Αντί να χρηματοδοτεί πολέμους, θα έπρεπε να χρηματοδοτεί τη δική του χώρα», είπε.

Έπειτα από μια διαδήλωση σε ειρηνικό κλίμα, συγκρούσεις ξέσπασαν στο τέλος της πορείας στο Παρίσι ανάμεσα σε συμμετέχοντες και δυνάμεις επιβολής του νόμου, με ρίψεις αντικειμένων, δακρυγόνων, κροτίδων και πυροτεχνημάτων, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του AFP.

256.000 διαδηλωτές σε ολόκληρη τη χώρα (αρχές)

Περίπου 256.000 άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη Γαλλία στο πλαίσιο των μαθητικών κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας, εκ των οποίων 56.000 στο Παρίσι, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.

Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές έκαναν λόγο για 450.000 διαδηλωτές στους δρόμους της χώρας, εκ των οποίων 100.000 στο Παρίσι.

Ο πρωθυπουργός κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά ότι θέλει να «βυθίσει τη χώρα στο χάος» πριν από τις προεδρικές

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί καταδίκασε σήμερα ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης τις ταραχές στο περιθώριο των διαδηλώσεων, αρνήθηκε οποιαδήποτε "αστυνομική καταστολή" και ανακοίνωσε την αναστολή των μαθημάτων στα λύκεια προς το τέλος της εβδομάδας προκειμένου να οργανωθεί μια "διαδικασία εσωτερικού δημοκρατικού διαλόγου".

Κατηγόρησε επίσης τη ριζοσπαστική αριστερά πως έχει «πολιτικό σχέδιο» να «βυθίσει τη χώρα στο χάος», πριν από τις προεδρικές εκλογές του Απριλίου-Μαΐου.

«Η πραγματικότητα είναι ότι έχετε μια αμφίσημη στάση απέναντι στη βία, διότι η βία αποτελεί μέρος του πολιτικού σας σχεδίου για να βυθίσετε τη χώρα στο χάος από τώρα έως τις προεδρικές εκλογές», δήλωσε ο Σεμπαστιάν Λεκoρνί απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις στην Εθνοσυνέλευση.

«Το να ψεύδεστε για τις προθέσεις της κυβέρνησης δεν θα σας σώσει εκλογικά. Το να σπέρνετε το χάος, όπως το κάνετε από την αρχή του μαθητικών διαδηλώσεων είναι ένα σκάνδαλο» και «εμείς δεν θα σας επιτρέψουμε να το κάνετε», συμπλήρωσε, αφού δέχθηκε σφοδρή λεκτική επίθεση από την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας Ανυπότακτη Γαλλία (La France insoumise- LFI, ριζοσπαστική αριστερά), Ματίλντ Πανό.

Χιλιάδες προσαγωγές

Η κυβέρνηση απάντησε στις διαδηλώσεις κινητοποιώντας αστυνομικές δυνάμεις αντιμετώπισης ταραχών.

Οργανώσεις προάσπισης των πολιτικών δικαιωμάτων, μαθητές και γονείς έχουν κατηγορήσει τις αρχές ότι κάνουν δυσανάλογη χρήση βίας σε βάρος ανηλίκων.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας έχει ανακοινώσει πως η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 6.100 προσαγωγές από την έναρξη των διαδηλώσεων, με τη συντριπτική πλειονότητα να είναι ανήλικοι. Σε περισσότερους από 1.800 ανθρώπους έχουν ασκηθεί διώξεις, μεταξύ άλλων σε 1.483 ανήλικους, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, που δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένα εγκλήματα.

Τουλάχιστον 715 αστυνομικοί και 215 έφηβοι έχουν τραυματιστεί στις συγκρούσεις, σύμφωνα με το γραφείο του Λεκορνί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ