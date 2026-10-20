Τα τρακτέρ που κινούνται στη Γέλα (Τζέλα), στο νότιο άκρο της Ευρώπης, έχουν υψώσει τη σημαία της Σικελίας, στην οποία αποτυπώνεται η Μέδουσα, ένα τρισκέλιον και στάχυα σιταριού, θυμίζοντας τον ρόλο του σιτοβολώνα που είχε το νησί από τη ρωμαϊκή εποχή.
Βράζει η Ευρώπη: Η ενεργειακή κρίση στρώνει τον δρόμο στην ακροδεξιά
Κόμματα, που κάποτε θεωρούνταν ότι βρίσκονται στο περιθώριο, ήδη κερδίζουν έδαφος, με ψηφοφόρους, από αυτοκινητιστές στην αγροτική Γαλλία έως νεαρούς άνδρες στην πρώην κομμουνιστική ανατολική Γερμανία, να αναζητούν εναλλακτικές.
Ωστόσο οι αγρότες δεν μεταφέρουν τη σοδειά τους. Διαμαρτύρονται.
Καθώς οι αυξανόμενες τιμές καυσίμων ασκούν πιέσεις στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών και στις επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, οι πιέσεις από το κόστος ζωής προκαλούν αναταραχές και δίνουν νέα ώθηση σε ακροδεξιά κόμματα ενόψει των εκλογών της επόμενης χρονιάς σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Πολωνία.
Κόμματα, που κάποτε θεωρούνταν ότι βρίσκονται στο περιθώριο, ήδη κερδίζουν έδαφος, με ψηφοφόρους, από αυτοκινητιστές στην αγροτική Γαλλία έως νεαρούς άνδρες στην πρώην κομμουνιστική ανατολική Γερμανία, να αναζητούν εναλλακτικές.
Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν, που ξέσπασε τον Φεβρουάριο και οδήγησε σε άλμα τις τιμές ενέργειας, έχει επιτείνει την πρόκληση για τις κυβερνήσεις που ήδη πασχίζουν να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό, να στηρίξουν την ανάπτυξη και να περιορίσουν τις δαπάνες.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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