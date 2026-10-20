Πόσο ασφαλή είναι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και ποιος ελέγχει την ποιότητα που προσφέρουν τα κλινικά εργαστήρια στην Κύπρο; Σε μια εποχή κατά την οποία οι προληπτικές εξετάσεις αυξάνονται και οι πολίτες αναζητούν ολοένα και περισσότερες απαντήσεις για την υγεία τους μέσω του διαδικτύου και της τεχνητής νοημοσύνης, η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και η σωστή ερμηνεία τους, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.
Χάρης Τύμβιος: Πού τελειώνει η επιστήμη και πού αρχίζει η εμπορική εκμετάλλευση της ελπίδας;
Ο Πρόεδρος των διαπιστευμένων κλινικών εργαστηρίων στην Κύπρο, εξηγεί στο ΠΟΛcast τη σημασία της σωστής ενημέρωσης για τους κινδύνους κάθε ιατρικής πράξης. Αναλύει μεταξύ άλλων τη φρενίτιδα των ενέσιμων GLP1 για αδυνάτισμα και άλλων μεθόδων. Όλοι τονίζει, θέλουμε να βελτιωθούμε.
Φιλοξενούμενος στο ΠΟΛcast του politis.com.cy και την Άντρη Δανιήλ, o Πρόεδρος των διαπιστευμένων κλινικών εργαστηρίων στην Κύπρο Χάρης Τύμβιος, εξηγεί το αυστηρό πλαίσιο ελέγχου των κλινικών εργαστηρίων και τις πρόσθετες εγγυήσεις που προσφέρει η διαπίστευση. Παράλληλα, καλείται να σχολιάσει τις υπερσυνταγογραφήσεις αναλύσεων μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ και τον καθοριστικό ρόλο του γιατρού στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων, ώστε η πρόληψη να βασίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα και όχι σε αυθαίρετα συμπεράσματα.
Ο βιοχημικός με ειδίκευση στην ιατρική επιστήμη, αναφέρεται στην εκμετάλλευση του ανθρώπινουν πόνου όταν οι οικείοι ενός ασθενούς, αναζητούν απεγνωσμένα ανακούφιση για το αγαπημένο τους πρόσωπο.
Εργαστήρια κλείνουν επειδή δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στους αυστηρούς ελέγχους διαβεβαιώνει ο κ. Τύμβιος, προσθέτοντας ότι, αφαιρούνται και άδειες από εργαστήρια όταν δεν πληρούν τα κριτήρια.
Μιλά για τον εθισμό των υγιών ανθρώπων στις μεθόδους αδυνατίσματος, αλλά αναφέρεται και στην απόλυτη ανατροπή της διατροφικής πυραμίδας, όπως τη γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.
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