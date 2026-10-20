Κύπρος: Οι πρωτοβουλίες για την ΤΝ στην εκπαίδευση παρουσιάστηκαν στο Nextgen AI 2026

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Υπουργός ανέφερε ότι συμμετείχε στο συνέδριο έπειτα από πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας της Ιταλίας, Giuseppe Valditara. Όπως σημείωσε, στις παρεμβάσεις της υπογράμμισε τη σημασία της ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών, της καλλιέργειας κριτικής σκέψης και ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και της αναβάθμισης της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ώστε οι νέοι να μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Στο περιθώριο του συνεδρίου, η κ. Μιχαηλίδου είχε επίσης διμερείς επαφές με τον Ιταλό ομόλογό της και τον Υπουργό Παιδείας του Αγίου Μαρίνου, Teodoro Lonfernini. Στο επίκεντρο των συναντήσεων βρέθηκε η ενίσχυση της εκπαιδευτικής συνεργασίας.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι να τον υποκαθιστά, ανέφερε η Υπουργός. Πρόσθεσε ότι στόχος είναι μια εκπαίδευση πιο ποιοτική, συμπεριληπτική και ανθρωποκεντρική, η οποία θα προετοιμάζει τους νέους όχι μόνο να προσαρμόζονται στις αλλαγές, αλλά και να διαμορφώνουν το μέλλον.

Πηγή: ΚΥΠΕ