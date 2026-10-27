Γαλλία: Δεν κατευνάζουν την οργή των μαθητών τα κυβερνητικά μέτρα - Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις

Τη Δευτέρα, η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε σειρά προτάσεων, μεταξύ των οποίων ανώτατο όριο 28 μαθητών ανά τάξη, δάνεια δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανακαίνιση σχολικών εγκαταστάσεων και αναθεώρηση του συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια.

Η γενική γραμματέας του συνδικάτου εκπαιδευτικών SNES-FSU, Σοφί Βενετιτέ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τα μέτρα δεν επαρκούν. Πρόσθεσε ότι ο αριθμός των μαθητών πρέπει να περιοριστεί σε περισσότερα τμήματα και να προσληφθεί προσωπικό, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες εκπαίδευσης.

«Σήμερα, αυτό που ανακοίνωσε το Υπουργείο είναι μόνο η αρχή μιας απάντησης. Δεν αρκεί για να εξαλείψει την οργή», δήλωσε η Βενετιτέ.

Μαθητές γυμνασίων άρχισαν να αποκλείουν τα σχολεία τους, διαμαρτυρόμενοι για την ανεπαρκή στελέχωση και την έλλειψη πόρων. Στη συνέχεια, οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν, με εμπορικά συνδικάτα και τα αποκαλούμενα «Κίτρινα Γιλέκα» να ενώνουν τη φωνή τους κατά της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών και της αύξησης του κόστους ζωής.

Η γαλλική κυβέρνηση έχει περιορισμένο προϋπολογισμό για να ανταποκριθεί στα αιτήματα των διαδηλωτών, καθώς δέχεται πιέσεις από τις αγορές ομολόγων να μειώσει το επίπεδο του χρέους της.

Ο υπουργός Προϋπολογισμού, Νταβίντ Αμιέλ, δήλωσε στο TF1 ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα αναμένεται να κοστίσουν πέντε δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που θα αντισταθμιστεί με περικοπές σε άλλους τομείς.

Οι μαθητικοί εκπρόσωποι χαρακτήρισαν τις κυβερνητικές υποχωρήσεις ένα καλό πρώτο βήμα, δεσμεύτηκαν όμως να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις το Σάββατο και στις 5 Νοεμβρίου.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, δήλωσε στο RTL ότι το Σάββατο θα υπάρχει ισχυρή παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας. Αυτό θα γίνει δύο εβδομάδες μετά τις μαζικές πανεθνικές διαδηλώσεις, οι οποίες σημαδεύτηκαν από βίαια επεισόδια και λεηλασίες, προκάλεσαν σοκ στη χώρα και οδήγησαν στην επιβολή απαγορεύσεων κυκλοφορίας και μεγάλων συγκεντρώσεων στη Γαλλία.

Οι ταραχές έχουν ενισχύσει την ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν, η οποία θεωρείται φαβορί για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών την ερχόμενη άνοιξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ